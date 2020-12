Dieses Kinderbuch ist wirklich mal etwas anders und passt perfekt in die heutige Zeit. Es animiert Kinder zum Lesen

Man darf nur nicht aufgeben…!

In diesem tollen Buch „Press Start! Neo rettet die Welt“ geht es um den Helden Neo Superhase der in einem Videospiel lebt. Eines Tages kommt der böse King Ivar nach Tiertal und entführt Häppi den Hund, um den anderen Tieren den Spaß zu nehmen. Die einzige Rettung ist nun Neo, er begibt sich Level für Level auf die gefährliche Suche nach seinem Freund.

Dieses coole Kinderbuch passt genau in die heutige Zeit, es ist modern und einfach perfekt für Leseanfänger.

Auf Anhieb hat es meinen beiden Kleinen (6 Jahre und 8 Jahre) sofort gefallen, meine Tochter meinte „Schau mal Mama, genauso wie ein Computerspiel, das ist ja toll, so viele schöne Bilder.“

Dieses außergewöhnliche Werk ist wie ein Jump and Run Spiel aufgebaut und genau das findet man in den Illustrationen wieder, so wird auch das durchblättern nicht langweilig.

Sind wir ehrlich, die Kinder heutzutage , lieben Videospiele und genau darum geht es in dieser Geschichte. Sie beginnt mit einem kleinen Jungen der eines dieser Spiele spielt und dann beginnt das Abenteuer um Neo und seine Freunde auch schon. Der mutige Hase muss sich von Level zu Level kämpfen und diese haben es ganz schön in sich, überall lauern gefahren, doch der kleine Kämpfer gibt nicht auf, egal wie oft er es versuchen muss. Mein Sohn war begeistert und meinte „Schau, man darf nur nicht aufgeben, dann kann man alles schaffen.“ Recht hat er!

Was soll man sagen, dieses Kinderbuch ist wirklich mal etwas anders und passt perfekt in die heutige Zeit. Es animiert die Kinder darin zu lesen, weil die Geschichte spannend ist und sie das Thema auch wirklich interessiert.

Es hat einen Hardcover Einband und ist qualitativ sehr hochwertig. Die Texte sind kurz, übersichtlich gehalten und auch altersgerecht und leicht verständlichen geschrieben. Die Illustrationen sind bunt und fröhlich gestaltet, auf jeder Seite gibt es etwas Neues zu entdecken. Uns hat das Buch wirklich sehr gut gefallen. Ich finde, es ist das ideale Geschenk, für die Einschulung, oder Erstleser und darüber freuen sich Mädchen und Jungs gleichermaßen. Von uns gibt es also eine klare Empfehlung! So ein Buch in dieser Art, hatten wir noch nicht und sind allesamt sehr begeistert.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Tina Biedermann Mutter von fünf Kindern (die Jungs sind 10, 8, 6 und die Mädchen 12 und 6 Jahre) hat das Buch getestet.

Name des Buches: Press Start! Neo rettet die Welt

Autor: Thomas Flintham (Autor, Illustrator), Franziska Jaekel (Übersetzer)

Verlag: Loewe Verlag GmbH

Erscheinungsdatum: 16. September 2020

Umfang: 88 Seiten

Preis: 7,95 €

Zielgruppe: ab 7 Jahre