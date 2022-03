Simple Tricks: So lernen Kinder ganz einfach Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen

Dieses Buch zeigt Kindern, wie sie im Alltag durch simple Tricks ganz einfach Energiesparen können um Ressourcen und damit die Umwelt zu schonen. Dabei geht es hier nicht nur um elektische Energie sondern auch um das Einsparen von Wasser, CO2 und Wärme, aber auch der Umgang mit Abfall und Lebensmitteln wird kindgerecht vermittelt.

Ich habe das Buch mit meinem 5-jährigen Sohn und meiner 7-jährigen Tochter gelesen und angeschaut. Nach den ersten Ideen zum Stromverbrauch wurde erst einmal unser Haus von ihnen unter die Lupe genommen und gewisse „Mängel“ beseitigt . So wurden zunächst alle zugänglichen Stecker/ Ladegeräte aus den Steckdosen gezogen und der Standby-Fernseher wird jetzt mittels Kippschalter nach Gebrauch ganz ausgeschalten. Auch haben wir mittlerweile die letzten Glühlampen in LED umgetauscht.

Jede einzelne Idee wird auf einer Doppelseite dargestellt. Als Einstieg beginnt jede Idee mit einem Dialog zwischen einem Kind und einem Marienkäfern, namens Marie.

Dieser Dialog stellt das Problem bzw. die Resourcenverschwendung dar, wobei das Kind anfangs immer in der Rolle des Verschwenders fungiert und Marie die energiesparenden Alternativen aufzeigt. Auf der zweiten „Los geht’s“ Seite werden die Umsetzungen bzw. Lösungsmöglichkeiten zum Energiesparen mit Hilfe von Infokästen und farbigen Illustrationen aufgezeigt. Die Kinder fühlen sich durch die zahlreichen bunten Illustrationen mitgenommen, da so ziemlich jede Lösung bzw. Möglichkeit mit einem Bild hinterlegt ist, so dass Lesen fast gar nicht notwendig ist, da man sich den Inhalt auch ableiten kann, so wie es mein 5-Jähriger gemacht hat. Noch bevor ich die Möglichkeiten vorlesen konnte, hat er schon anhand der Bilder die Lösungen erschlossen. Durch die farbenfrohe Visualisierung bleiben die Ideen auch im Gedächtnis, besonders da die Protagonisten verschiedene Kinder sind.

Es werden kinderleichte Alltagsideen dargestellt, wie beispielsweise, dass man sich im Winter auch mal einen Pullover anziehen kann, anstatt die Heizung auf „Sommer“ zu stellen

Außerdem wird der Nutzen von LED Glühlampen, Licht ausschalten, Wasser sparen, wie man richtig Wäsche wäscht und trocknet, Mülltrennung, Einsparen von Verpackungen sowie Bewegung an der frischen Luft und vieles mehr thematisiert. Der Text ist einfach und bis auf ein paar fachspezifische Begriffe verständlich geschrieben. Auf den letzten Seiten ist noch eine Begriffserklärung, da einige Worte, wie zum Beispiel Klimawandel oder Energieeffizienzklasse, für Kinder noch nicht greifbar sind. Mit einem Register endet das Buch.

Viele Ideen haben wir schon im Familienleben so praktiziert, nur dass die Kinder durch die Unterstützung dieses Buches jetzt auch den Hintergrund dafür kennen und ein gewisses Verständnis dafür aufbringen können

Mittlerweile lässt auch keins der Kinder mehr unnütz das Licht in seinem Zimmer an, sondern es wird ordnungsgemäß beim Verlassen ausgeschalten. Viele Ideen wollten sie gleich ausprobieren, wobei man für einige Ideen etwas Vorlaufzeit benötigt, schließlich wächst der eigene Gemüsegarten nicht von einem Tag auf den anderen 

Dieses Buch gibt viele Anregungen und Alternativen zum Energiesparen. Jeder kann dazu beitragen, Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen. Auch wenn es anfangs durch Gewohnheiten etwas schwer fällt, aber auch die Umsetzung energiesparender Ideen wird irgendwann zur Gewohnheit, man muss es nur regelmäßig praktizieren und den Kindern richtig zeigen, dann ist es für sie die Normalität.

Unsere Kinderbuch-Botschafterin: Frau Radloff hat das Buch mit ihrem 5-jährigen Sohn und der 7-jährigen Tochter gelesen und die Tipps umgesetzt.

Titel: Licht aus! 32 Ideen, um Energie zu sparen

Verlag: arsEdition GmbH

Erscheinungsjahr: 2021

Umfang: 79 Seiten

Preis: 10€

Zielgruppe/ Alter: ab 8 Jahren