Weshalb ist Schlaf wichtig und welche Tiere sind nachts wach?“

Das Buch ist in der Sachbuchreihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ erschienen und beantwortet Kinderfragen zum Thema „Nacht“ auf Augenhöhe. Dabei werden Fragen wie „Warum wird es abends dunkel?“, „Was entdeckst du am Nachthimmel?“ behandelt.

Es ist ein robustes Pappbuch aus sehr festen und stabilen Seiten in einer Ringbuchbindung, wodurch es grundsätzlich auch gut für kleinere Kinderhände geeignet wäre.

Jede Seite vermittelt kompetent recherchiert und geprüft Wissen, die für die Zielgruppe auch gut verständlich ist. Die detailreichen und bunten Bilder wecken Spaß am Entdecken und einzigartige Klappen unterstreichen dies und vermitteln spielerisch Wissen.

„Mama, weißt du wie die Sterne stehen?“ und „Wie schlafen Tiere?“ – diese und viele andere Fragen höre ich recht oft von meinem Sohn

Mithilfe dieses Buches konnten wir zumindest einiger seiner vielen Fragen beantworten. Dabei interessiert ihn besonders der Nachthimmel, die Sterne und der Mond. Somit hat er gelernt, was der Unterschied zwischen einem Stern und einem Planeten ist, dass es verschienden Mondphasen gibt, aber auch welche Tiere nachts wach sind und warum wir träumen. All diese Themen werden anschaulich und kindgerecht erklärt; grundsätzlich auch für 4jährige – wie meinen Sohn – gut verständlich. Einige Begriffe zum Thema Nachthimmel wie z.B. „Sonnensystem“ oder „Umlaufbahn“ bedurften allerdings noch einige Erklärungen unsererseits. Das finde ich allerdings nicht so schlimm, da die Altersempfehlung mit 4-7 Jahren angegeben ist und ältere Kinder damit bestimmt keine Probleme haben.

Ganz besonders angetan haben ihn an diesem Buch aber die vielen Klappen, von denen sich gleich mehrere auf einer Seiten befinden und hinter denen sich auch Interessantes und Wissenswertes verbergen.

Zum Ende des Buches befindet sich noch eine Doppelseite mit weiteren Titeln aus dieser Reihe, welches ich persönlich sehr gut finde.

Wir besitzen schon mehrere Bücher aus dieser Sachbuchreihe und ich kann sie nur allen Eltern ans Herz legen. Jeden Tag entdecken unsere Kinder etwas Neues – dabei hilft diese Sachbuchreihe, die es übrigens für verschiedenen Altersempfehlungen gibt – die vielen Kinderfragen spielerisch und anschaulich zu beantworten.

Unsere Kinderbuch-Botschafterin: Frau Winter hat einen vierjährigen Sohn mit dem sie das Buch gelesen hat.

„Wir erforschen die Nacht “

Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“

Ravensburger Verlag im Jahr 2021

16 Seiten und richtet sich an Kinder zwischen 4 bis 7 Jahren

Der Preis liegt bei 14,99 €