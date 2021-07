Ein fantasiereiches und magisches Kinderbuch, in dem Familie und Freundschaft eine groÃŸe Rolle spielen

Dankeschön fürs Teilen:















Die jungen Leser lernen auf zauberhafte Weise viel über Liebe, Familie und Freundschaft

Ein poetisches Märchen von Menschen, Bären und der Suche nach der eigenen Geschichte.

Darum gehts: Seit sie denken kann, fühlt sich Janka zum Schneewald hingezogen. Manchmal glaubt sie, die Tiere zu verstehen, was unmöglich ist. Zwar wurde sie einst als Kind vor einer Bärenhöhle im Wald gefunden, doch Janka ist ein Mensch, oder etwa nicht? Als sie eines Morgens mit Bärenbeinen aufwacht, versteht sie die Welt nicht mehr. Es gibt nur einen Ort, an dem sie Antworten finden kann: im Schneewald.

Nach so vielen Erzählungen über diesen mystischen Ort, Märchen über Baba Yagas, Zar und Zarin Bär und den Zauberbaum, ist es für sie an der Zeit, ihre eigene Geschichte kennenzulernen.

Als erstes betrachtete meine Tochter und ich den schönen bunten Hardcover-Einband, er ist sehr interessant gestaltet. Auf der Vorderseite ist der Schneewald bei Nacht und die 12-jährige Janka abgebildet. Dieses schöne Buch spricht Kinder aber auch Erwachsene sehr an und macht einfach neugierig auf den Inhalt.

Am Anfang des Buches findet man eine Karte des Schneewaldes. Die Seiten sind aus etwas dickerem Papier, somit reißen sie nicht so schnell. Die Schrift ist eher groß, somit können es auch Schulkinder sehr gut lesen.

Janka wurde mit circa zwei Jahren von ihrer Ziehmutter Mamotschka vor einer Bärenhöhle gefunden. Janna war nackt und lief sofort auf Mamotschka zu, die sie mit nach Hause nahm. Janka hat bei Mamotschka ein wunderbares Zuhause gefunden und ist nun mittlerweile 12 Jahre. Aber sie plagen immer wieder die Gedanken an die Bärin. Erinnert sich die Bärin noch an Janka? Sie möchte unbedingt das Rätsel um ihre Vergangenheit lösen. Warum kann Janka die Bäume flüstern hören. All das will sie herausfinden. Von einem Tag auf den anderen wachsen Janka plötzlich Bärenbeine nach einem Sturz, da macht sie sich mit ihrem Freund dem Wiesel mitten in der Nacht auf den Weg in den Wald.

Janka ist mittlerweile 12 Jahre und da sie sehr groß und stark ist wird sie von den Dorfbewohnern als Bärin bezeichnet. Meine Tochter ist schon ganz neugierig und meint „Komm Mama lies weiter, ich muss wissen woher Janka stammt“.

Wir haben viele Stunden mit dem Buch verbracht, da wir total neugierig auf die Geschichte waren und wissen wollten was damals passiert ist.

In dem Wald findet Janka viele neue Freunde und erlebt auch so manches Abenteuer.

Das Buch ist sehr gut verständlich. Es ist für Mädchen genauso wie für Jungs geeignet aber auch Erwachsene haben ihre Freude daran. Meine Tochter meinte „Ich wäre auch sehr gern mit in den Schneewald gegangen.“ In dem Buch lernen die Kinder sehr viel über Liebe, Familie und Freundschaft und das auf zauberhafte Weise.

Uns hat das Buch sehr gut gefallen und meine Tochter hat sehr viel gelernt auch über Russland, da die russischen Märchen immer wieder mit einfließen. Der Schreibstil der Autorin ist sehr spannend und fesselnd. Das Buch muss man einfach lesen.

Unsere Spiel- und Buchbotschafterin: Frau Heinze hat drei Kinder (6, 8, 10) und hat das Buch mit ihnen gemeinsam gelesen.



Verlag: Dressler

Text von Sophie Anderson

1. Auflage im Jahr 2021

Seitenanzahl: 352

Preis: 17,00 Euro

Altersempfehlung ab 10 Jahre