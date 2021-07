Scheiben-Mikado Deluxe von Noris „Bei dem Spiel benÃ¶tigt man eine ruhige Hand und gute Nervenâ€œ

Dankeschön fürs Teilen:















Das „Deluxe Scheiben-Mikado“ ist der etwas andere Spielklassiker für die ganze Familie

Das Spiel wird in einer sehr ansprechenden und bunten Verpackung geliefert. Die schönen Farben auf der Verpackung machen sehr neugierig auf das Spiel. Die Verarbeitung der Verpackung ist sehr stabil. Das Schöne an dem Spiel ist, dass man sofort loslegen kann mit spielen, da man nicht erst lange Vorbereitungen hat. Eine Spielanleitung wird in dem Spiel nicht mitgeliefert, die muss man sich online herunterladen laden, was aber für uns kein Problem war.

Die heruntergeladene Spielanleitung ist sehr einfach und leicht verständlich. Das ist ein dicker Pluspunkt für das Spiel. Die Spielsteine sind sehr farbenfroh und stabil.



Das „Deluxe Scheiben-Mikado“ ist der etwas andere Spielklassiker für die ganze Familie. In das Spielbrett werden die 66 Spielsteine eingespannt und die Spieler versuchen, der Reihe nach so viele von ihnen wie möglich zu entnehmen – ohne dass sich etwas bewegt. Die Farben zählen unterschiedlich viele Punkte. Sobald es keine Spielsteine mehr auf dem Brett gibt, gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.

Genre: Strategie, Spielmaterial: Spielbrett, 66 Spielsteine

Das Spielziel: Jeder Spieler versucht so viele Spielsteine wie möglich vom Spielbrett zu entnehmen, ohne dass sich dabei die anderen Spielsteine bewegen. Wer am Ende die meisten Punkte erzielt, gewinnt.

Die Spielvorbereitung und der Spielverlauf: Die Spielsteine werden gemischt und mit dem Griff nach oben auf dem Spielbrett platziert.

Der erste Spieler versucht einen Spielstein zu entnehmen, ohne dass sich andere Spielsteine bewegen. Der Spieler darf so lange Spielsteine entnehmen bis sich ein Spielstein auf dem Spielbrett bewegt. Der entnommene Spielstein muss dann wieder zurückgelegt werden und der nächste Spieler im Uhrzeigersinn ist an der Reihe.

Die Wertung und das Spielende : Die grünen Steine zählen 5, die roten Steine 10 und die gelben Steine 15 Punkte. Das Spiel endet, wenn alle Spielsteine entnommen wurden. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Leider haben wir das Ende nie erreicht.

Meine Kinder und ich haben uns sehr auf das Scheiben Mikado gefreut, da wir sehr oft Mikado spielen und dachten, dass ist eine neue Herausforderung für uns.

Beim Bestücken des Spielbretts, muss man die ganze Zeit die Feder festhalten, damit sie nicht zurückschnappt, denn die Feder hat sehr starken Druck, dass ist für Kinder nicht machbar, dass kann nur von einem Erwachsenen übernommen werden.

Es gibt einen dicken Pluspunkt für die kurze Vorbereitungszeit und die kurze und sehr leicht verständliche Anleitung. Das Spiel ist aus Holz gefertigt und sehr stabil. Die Spielsteine sind sehr farbenfroh.

Leider kam die große Enttäuschung nach den ersten Runden, sobald ein größerer Stein entnommen wird, der unter Druck steht, schnappt die Feder zurück und alle Spielsteine fliegen vom Spielbrett über den ganzen Tisch und im ganzen Raum umher.

Am Anfang dachte ich, wir haben etwas falsch gemacht, aber als es auch bei meinem Mann und meiner Freundin passierte, musste es an der Qualität des Spiels liegen. Meine Kinder waren sehr enttäuscht und meinten: Schon wieder fliegen alle Spielsteine raus. Das macht doch kein Spaß. Jetzt dürfen wir sie wieder unter der Couch hervor holen.

Die Idee des Spiels ist sehr gut aber leider muss an der Umsetzung nochmal gearbeitet werden.

Unsere Spiel- und Buchbotschafterin: Frau Heinze hat drei Kinder und Sie sind 6 Jahre (Mädchen), 8 Jahre (Mädchen) und 11 Jahre (Junge). Sie spielen sehr oft und gern Gesellschaftsspiele, lesen, basteln gern und malen viel.

Preis: 14,99 Euro

Zielgruppe: Kinderspiel für Groß & Klein 6-99 Jahre

Spieldauer: kann nicht beurteilt werden

Spieleranzahl: 2 Spieler