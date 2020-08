Ein sehr spannendes und lesenswertes Buch, welches einem die Augen öffnet und den Leser mitreißt!

In dem Buch ,,Uncover-Die Trollfabrik“ von Manfred Theisen geht es um die Entlarvung einer Trollfabrik in Narva, einem Ort an der estnischen Grenze zu Russland durch deutsche Youtuber. Trollfabriken sind Orte, an denen Hunderte von Usern sitzen und mit Fake Accounts und Social Bots die Meinungen auf der ganzen Welt manipulieren.

Phoenix Zander, sein Freund Khalil und seine Freundin Sarah führen zusammen den Youtube Kanal ,,Uncover“. Dort nehmen sie Stellung zu aktuellen politischen Themen und den Nachrichten. Als sie durch Khalil jedoch an einen Stick gelangen, der eine Trollfabrik in Narva und den Chef Juri Myasnik auffliegen lassen kann und beweist, dass Juri Myasnik für die künftige Verwaltung der Ölquellen in Syrien für die Russen verantwortlich ist und sie den Syrern so das letzte Einkommen wegnehmen wollen, beginnt die Verfolgung.

Juri Myasnik ist nicht nur Leiter mehrerer Trollfabriken, sondern auch mit dem russischen Präsidenten Komarow verstrickt.

Da sie unter einer Decke stecken und die meisten Russen und russisch Deutschen bereits so manipuliert haben, dass sie auf Komarow schwören, wollen sie mit allen Mitteln verhindern, dass die Daten auf dem Stick an die Öffentlichkeit gelangen.

Da kommt es ihnen Recht, dass der 6-jährige Alexander, der in Berlin lebt, verschwindet und er kurz vorher zusammen mit Tallaks Sohn, einem syrischen Flüchtling, gesehen wird.

Sofort setzen sie die Trolle auf den Fall an und hetzen die Bevölkerung gegen Flüchtlinge auf.

So wollen sie von dem Stick ablenken, den Uncover besitzt.

Doch Phoenix Zander und seine Freunde wollen sich nicht einschüchtern lassen und den Russen und ,,Rechten“ die Augen öffnen. Daher will Phoenix nach einem Attentatsversuch auf ihn nach Narva reisen und vor Ort nach belastenden Daten in der Trollfabrik suchen, die die Trollfabrik und die Manipulation des Volkes endgültig auffliegen lassen.

Doch mit diesem Vorhaben setzt er sein und das Leben seiner Freunde aufs Spiel….

Das Buch ist in verständlichem Deutsch verfasst. Es ist in mehrere Kapitel unterteilt.

Dabei steht in der Überschrift eines Kapitels immer das Datum des Tages und der Ort, an welchem die nächste Szene spielt. Dies ist sehr wichtig für die Struktur, da die Person, aus wessen Sicht man die Geschichte erlebt, mit jedem Kapitel wechselt.

Das Buch ist an alle Jugendlichen adressiert, die kritisches Denken und spannende Bücher lieben.

So ist auch das Geschehen an die Denkweise eines Teenagers angepasst und es fallen Begriffe, wie ,,Mc Donald´s“. Dies sorgt dafür, dass sich Teenager schneller in das Geschehen hineindenken und ein Bild entwickeln können.

Das besondere an dem Buch ist der bereits erwähnte Personenwechsel, der mit jedem neuen Kapitel eintrifft. So wird in einem Kapitel aus der Sicht Phoenix´ in Berlin erzählt und im nächsten aus der Sicht Leonid Gontscharows, einem Mitarbeiter der Trollfabrik.

Diese Art des Schreibens schätze ich sehr, da man die Geschichte so aus vielen verschiedenen Sichtweisen von Phoenix bis hin zu einem Serienmörder in Polen erlebt.

Auch merkt man hier, wie vernetzt alles ist. Neben dieser Besonderheit finde ich auch die vielen Gedanken und Streitpunkte bemerkenswert, die nebensächlich vorkommen.

So wird im Buch zum Beispiel auch kritisiert, dass es in einer Stadt mit vielen reichen Menschen auch viele Bettler gibt oder dass viele Menschen Billigfleisch essen ohne sich darum zu scheren, was die Tiere alles ertragen müssen.

Dies alles regt einen zum Denken und Hinterfragen an, zumal das alles aktuelle Themen und Argumentationspunkte sind.

Im Buch kommt ein Abschnitt vor, der einem nicht mehr so schnell aus dem Kopf geht ,,Warum reagieren die Leute gleich voller Hass? Konfrontation statt Diskussion. Nur noch schwarz und weiß, keine Grautöne sehen sie mehr“ (S.68).

Mit diesen Sätzen kritisiert das Buch das Verhalten der Menschheit, wenn es um Streitpunkte geht. Es fordert uns dazu auf, dass wir erst beide Seiten betrachten und uns nicht sofort radikal einstellen sollen. So kann man Vorurteile und das Manipulieren von Meinungen vorbeugen.

Dass einem das Buch diesen Gedanken mitgibt, finde ich sehr gut, da man so oft von agressiven Demonstrationen hört, durch die sich viel Leute leicht beeinflussen und mitziehen lassen. Wenn jeder diesen einen Gedanken im Sinn hätte, dann würde so etwas nicht mehr so leicht passieren.

Insgesamt würde ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt einem viele kritische Gedanken mit und öffnet einem die Augen, dass man nicht alles im Internet sofort glauben und sich davon beeinflussen lassen darf, da es viele Fake News gibt, die manche Leute extrem angreifen und Vorurteile in die Welt setzen können.

Jeder, der dieses Buch gelesen hat, wird in Zukunft wahrscheinlich mehrere Quellen zu einem Thema durchlesen, bevor man sich eine Meinung bildet.

Unsere Buchbotschafterin: Juliette Theissen ist 15 Jahre alt und sie hat sehr viel Spaß am Lesen.

Autor: Manfred Theisen

Titel: ,,Uncover-Die Trollfabrik“

Verlag: LOEWE

Erscheinungsjahr: 2020

Umfang: 398 Seiten

Preis: 14.95 Euro

Alter: ab 14 Jahren