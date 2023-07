Wenn das Handy zum Leben erwacht und seinen eigenen Kopf durchsetzen will

Spannende Erzählung mit lustigen Bildern über ein Handy, das zum Leben erwacht und seinen eigenen Kopf durchsetzen will.

Nach langem Warten auf ein Handy bekommt Franzi endlich eines geschenkt. Nicht das neueste Modell und gebraucht ist es auch – aber das macht nichts. Denn dieses Handy ist etwas ganz Besonderes. Es heißt Dandy Smart und kann sprechen, denken und natürlich weiß es über alles Bescheid. Hat es doch mit Internet-Verbindung Zugang zu allen Informationen auf der Welt. Kein Wunder, dass ein so umfangreiches Wissen auch Gefahren birgt und Versuchungen. Wie wäre es mit einem Einbruch? Und dass Franzi mit ihrem Handy gemeinsam mit dem Einbruch auch noch die Welt vor schlimmeren Schurken rettet, um so besser!

Welche Eltern kennen nicht das Gejammer ihrer Kinder: „Alle anderen haben einen Hund!“ – „Alle anderen machen Strandurlaub in Italien!“ – „Alle anderen haben schon ein Handy, nur ich nicht!“ Wohl dem der standhaft bleiben kann!

Doch die Eltern von Franzi in dem Buch haben ein Einsehen, als Franzi an eine neue Schule kommt und unbedingt ein Handy braucht, weil alle Informationen und Kontakte nur übers Smartphone laufen. Eine total realistische Situation. Sofort konnten wir uns in die Geschichte einfinden.

Meine Tochter war gebannt von der lustigen Idee, dass ein Handy sprechen kann (tut heutzutage ja auch schon fast jedes Handy), selber denken kann (man hat den Eindruck, dass auch das heute schon manche App kann) und schließlich sogar Einbruchspläne schmiedet (wir wollen mal nicht hoffen, dass es soweit kommt!).

Die Geschichte steht in Ich-Form, und so fühlen wir uns sofort in die Erzählerin Franzi ein. Wir empfinden mit ihr gemeinsam Verständnis für die schwierige finanzielle Lage der Eltern. Wir leiden mit ihr, wenn sie von den Klassenkameraden ausgelacht und gemobbt wird. Und wir freuen uns mit ihr, wenn sie endlich einen Freund und Ansprechpartner hat – auch wenn das ihr Handy ist.

Meiner 8-jährigen Tochter haben vor allem die lustigen Bilder gut gefallen. Außerdem sagt sie: „Es ist total cool, wie sich Dan das Handy in verschiedene Figuren verwandeln kann!“

Dabei denkt sie wohl vor allem an die Situation, als sich das Handy Dan in einen Hamster „verwandelt“ und so stark mit Franzis richtigem Hamster flirtet, dass der sich total in das Handy verliebt.

Hilfe, mein Handy ist ein Superschurke ist ein spannendes und lustiges Buch, das wir nicht aus der Hand legen konnten, bevor wir es fertig gelesen hatten. Für alle, die damit Lust auf mehr bekommen, gute Nachrichten: Band 2 ist bereits 2021 erschienen! Und wir werden ihn uns ganz bestimmt besorgen und sicher genauso verschlingen wie Band 1!

Unsere Buch-Testerinnen: Frau Almut Kirmse mit ihren vier Kindern im Alter zwischen 9 und 18 Jahre alt.

Rüdiger Bertram; Hilfe, mein Handy ist ein Superschurke

Rowohlt-Verlag 187 Seiten; 14,00 €;

ab 8 Jahre