Wer möchte das Videospiel testen: Just Dance 2021 für Nintendo Switch

Just Dance 2021 verfügt über einen neuen Quickplay-Modus sowie einen verbesserten World Dance Floor.

Die Spieler dürfen sich auf die Rückkehr der klassischen Just Dance-Spielmodi freuen, einschließlich des Kids-, Sweat- und des Koop-Modus.

Dieses Jahr ist das Just Dance-Team mit 40 brandneuen Songs zurück, zu denen die Spieler mit Familie und Freunden tanzen können.

Sie bringen viele aufregende Features zurück und stellen neue Coaches vor.

Die neuesten Songs für Just Dance 2021 sind u.a:

• “Blinding Lights” von The Weeknd

• “Without Me” von Eminem

• “Till The World Ends” von The Girly Team

• “The Weekend” von Michael Gray

• “Samba de Janeiro” von Ultraclub 90

• “Runaway (U & I)” von Galantis

• “Bailando” von Paradisio Ft. Dj Patrick Samoy

• “Dibby Dibby Sound” von DJ Fresh & Jay Fay Ft. Ms Dynamite

• “Boy, You Can Keep It” von Alex Newel

Möchtet ihr auch spielen und testen?



Bitte beantwortet diese Fragen und schreibt uns per Mail: info@cleverefrauen.de



Warum möchtet ihr das Spiel testen?

Stellt euch bitte kurz vor. Anzahl, Alter, Geschlecht der Kinder, …

Wir freuen uns auf eure Nachricht.

Vielen Dank!