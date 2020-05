Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Ausser Rand und Band

Schöne Spielzeit: Das Spiel Ausser Rand & Band testen und behalten?

Das Fließband befördert Roboterköpfe, Beine und Rumpfkörper in drei Farben. Auf diesen Komponenten platzieren die Spieler Würfel. Sobald ein Roboteil das Band verlässt, purzeln auch die darauf abgelegten Würfel herunter. So würfelt das Fließband aus, welchem Spieler das betreffende Körperteil eines Roboters zusteht. Vom Rand des Bandes lassen sich mit weiteren Würfeln Veränderungen auf dem Band vornehmen, um sich Vorteile in der „Produktionskette“ zu verschaffen. Wer aus den „vom Band gewürfelten“ Robo-Körperteilen möglichst viele Roboter montiert und sie dabei möglichst aus einer einheitlichen Farbe zusammenzusetzen kann, gewinnt. Ausser Rand & Band ist ein superleichtes Familienspiel mit hohem Aufforderungscharakter, einzigartiger Ausstattung und Spielspaß am laufenden Band.

Bei Ausser Rand und Band wird am laufenden Band um die besten Roboter gewürfelt. Und das Fließband würfelt dabei selber mit.

Für 2-4 Spieler ab 7 Jahren.

Bitte beantwortet diese Fragen:

Warum möchtet ihr das Spiel testen?

Stellt euch bitte kurz vor. Anzahl, Alter, Geschlecht der Kinder, …

Schickt bitte Links zu Texten, die ihr verfasst habt.

Wir freuen uns auf eure Nachricht.

Vielen Dank! Schreibt uns per Mail: info@cleverefrauen.de