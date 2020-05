Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Bermuda Pirates

Die abenteuerlustigen Piraten haben große Ziele: Sie wollen auf einer abgelegenen Insel verborgene Schätze heben

Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Piraten und steuern ihre Boote auf der Suche nach den Schätzen durch unbekanntes Gewässer. Mit Geschicklichkeit und einem guten Gedächtnis steuern sie an verborgenen Strudeln vorbei, damit ihre Schätze nicht über Bord gehen. Wer überlistet die gegnerischen Piraten und taucht in dieses spannungsgeladene Abenteuer für die ganze Familie ein?

Für 2-4 Spieler ab 7 Jahre.

Bitte beantwortet diese Fragen:

Warum möchtet ihr das Spiel testen?

Stellt euch bitte kurz vor. Anzahl, Alter, Geschlecht der Kinder, …

Schickt bitte Links zu Texten, die ihr verfasst habt.

Wir freuen uns auf eure Nachricht.

Vielen Dank! Schreibt uns per Mail: info@cleverefrauen.de