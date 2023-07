Auch du kannst Detektiv sein

Die Kinder Leon, Lena und Till langweilen sich in den Osterferien. Sie sind Detektive und haben aktuell keinen Fall zu lösen. Dies ändert sich plötzlich, denn in dem Prinzenpark wurde eine Statue gestohlen. Die Detektive begeben sich dorthin und können nach erfolgreicher Arbeit die Diebe ermitteln.

In einem weiteren Fall fahren die Kinder mit einem befreundeten Polizisten übers Wochenende in eine Jugendherberge. Diese befindet sich in einer Burg und in einem verfallenem Turm soll es spuken. Die Detektive haben somit wieder einen neuen Fall.

Das Buch besteht aus 6 verschiedenen Fällen, die in mehrere Kapitel eingeteilt sind. Ein Kapitel besteht je aus einer Seite und einem Rätselbild.

Um ein Fall abschließen zu können, müssen die Kinder 8-12 Seiten lesen. Die Rätsellösungen können die Kinder mit Hilfe einer Lupe überprüfen.

Meine 8 jährige Tochter fand die Texte leicht verständlich. Vor allem fand sie es toll, dass die Kapitel nicht all zu lang waren und es nach jeder Seite ein Rätsel gab. So saß sie in den Ferien bereits nach dem Aufwachen mit dem Buch in der Hand und war vertieft darin. Sie hatte sehr viel Spaß mit den tollen Rätseln.

Das Buch ist perfekt für die angegebene Altersgruppe geeignet und fördert gut die Konzentration und das logische Denken von Kindern.

Meine Tochter und ich sind begeistert von diesem Buch. Es ist schön farbig illustriert und die kurzen Texte erleichtern den Kindern das Lesen. Durch so viele Rätsel ist das Buch bis zum Schluss spannend. Meine Tochter war so gerne Detektivin und war traurig, als sie bei der letzten Seite angekommen war.

Sie hat dann aber gesehen, dass es aus dieser Reihe noch ein weiteres Buch gibt. Das möchte sie unbedingt haben und wird es demnächst auch bekommen.

Das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass das Kinderbuch ihr sehr gefallen hat. Und wenn Kinder gerne ein Buch in die Hand nehmen und dann freiwillig lesen, ist dies eine tolle Sache.

Unsere Buch-Testerinnen: Das Kinderbuch wurde getestet von Familie Weinberger mit der 8 jährigen Tochter.

Lydia Hauenschild

Findest du die Spur?

Spuk im Burgturm

Erscheinungsjahr: 2023

128 Seiten

11,95 Euro

ab 8 Jahre