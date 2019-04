Freundschaft, MitgefÃ¼hl, aber auch Skepsis, sowie das Teilen werden in dem Kinderbuch angesprochen. Zudem das man rein mit materiellen Dingen alleine nicht glÃ¼cklich ist

Der kleine Pirat hat das Räubern an den Nagel gehängt. Er genießt sein neues Leben als lieber Pirat in vollen Zügen. Denn er hat Zeit zum Fische fangen und braten, mit Freunden Mensch-Ärgere-Dich-Nicht zu spielen und abends in der Hängematte die Sterne zu zählen. Eines Tages sieht er eine weinende Prinzessin. Er hat Mitleid und fragt was los ist. Sie möchte gerne ein neues Kleid doch der König möchte es nicht kaufen. Da vom Räubern so viele Schatzkisten übrig sind, teilt er. Jedoch steht die Prinzessin jeden Tag aufs neue am Steg und möchte immer etwas anderes haben. Erst das Kleid, dann die Schuhe und dann eine Krone. Am vierten Tag hat sie alles und weiß immer noch nicht warum sie so traurig ist. Der Pirat möchte ihr noch etwas von seinem Schatz abgeben, aber nur wenn sie einen lustigen Tag mit ihm verbringt. Erst weiß die Prinzessin nicht was er meint. Dann am Ende des Tages haben sie so viel Spaß gehabt, dass die kleine Prinzessin sogar ihre neuen Schuhe und die Krone vergisst. Selbst das zerrissene neue Kleid findet sie nicht schlimm. Sie möchte einfach nur am nächsten Tag wieder kommen. Denn sie hat Freunde gefunden und Spaß gehabt.