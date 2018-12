Perfekt gegen gÃ¤hnende Langeweile. 25 witzige Geschichten zum Mitmachen vereinen sich in diesem Buch

Die lustigste Autofahrt

Darum geht es: Verrückte Lücken – Total spaßige Schulgeschichten, ist ein Wortspielbuch der richtig spaßigen Art. Zu Beginn muss man immer die Lücken des Wortvorrates ausfüllen. Danach darf man auf die nächste Seite, auf der ein Lückentext zu finden ist. Dort trägt man dann seine gesammelten Wörter des Wortvorrates passend nach den Vorgaben (z. B. Nomen5, Körperteil 1, Teil eines Tieres) ein. Danach kann der Spaß auch schon losgehen… laut vorlesen und lachen.

Meine Kinder, mein Mann und ich, haben dieses tolle Buch während einer längeren Autofahrt zum Einsatz gebracht

Wer kennt es nicht, die gähnende Langeweile die Kinder in so einer Situation verspüren. Was soll ich sagen, da hat uns dieses wundervoll, lustige Buch sehr geholfen diese erst gar nicht aufkommen zu lassen. Bevor jede Geschichte ausgefüllt werden kann, müssen die Wörter im Wortvorrat gesammelt werden. Das geht ganz fix, wenn alle 5 Kinder ihre Ideen zusammen bringen. Sehr schön finde ich, dass gleich zu Beginn die Wortarten „Nomen, Verb und Adjektiv“ noch einmal erklärt werden, um es den Kindern noch mal ins Gedächtnis zu rufen, so als kleine Auffrischung. Wenn dann alle Wörter des Wortvorrats gesammelt worden sind, werden sie in darauf folgende Geschichte, auf der Rückseite eingetragen. Dann kann es auch schon losgehen, unsere große Tochter 12 Jahre hat das Vorlesen übernommen. Es kamen wirklich immer sehr lustige Schulgeschichten dabei heraus, es ist wirklich ein toller Zeitvertreib. Mein 9 jähriger Sohn meinte „Mama das war wirklich die lustigste Autofahrt die wir je hatten.“

Das Cover vom Taschenbuch ist bunt und lustig gestaltet, man sieht eigentlich schon von Anfang an, das es sicher spaßig wird. Es wird zu Beginn gleich alles sehr verständlich erklärt, es ist übersichtlich gestaltet mit verschiedenen Schriftgrößen und Arten. 25 witzige Geschichten vereinen sich in diesem Buch. Ein bisschen schade finde ich, dass die Seiten sich sehr leicht heraus lösen lassen, das bedeutet man hat schnell die Seite in der Hand, wenn man nicht vorsichtig umblättert.

Dieses Buch ist wirklich unheimlich lustig, bei uns hat die ganze Familie mit gemacht, von klein bis groß und alle waren begeistert

Zu der Altersempfehlung muss ich sagen, sie ist passend die Kinder sollten auf jeden fall die Wortarten kennen. Allerdings macht es den Kleineren auch Spaß den Geschwistern zu helfen, Wörter zu finden und vor allem am Ende die lustige Geschichte zu hören, mit ihren eingefallenen Vorschlägen. Ich möchte dieses Buch jedem ans Herz legen, der etwas Lustiges für die ganze Familie sucht. Gerade bei Autofahrten finden wir es toll, aber auch bei verregneten Tagen ist es ein schöner Zeitvertreib.