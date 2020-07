Wer mÃ¶chte den Spieleklassiker testen: Deutschlandreise

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen

Seit über 75 Jahren sorgt der Klassiker „Deutschlandreise“ am Spieltisch für Gesprächsstoff. Die Spieler begeben sich auf eine spannende und informative Reise durch Deutschland.

Doch wo beginnen? Zuerst Winnetou in Bad Segeberg besuchen – oder lieber in Heidelberg das größte Weinfass der Welt besichtigen? Acht der 204 in Wort und Bild dargestellten Städte muss jeder Spieler ansteuern. Der Würfel entscheidet, wie schnell man zum nächsten Etappenziel kommt.

Abwechslung bieten die zwei Spielpläne der „Deutschlandreise“: Sie zeigen die geografische und auf der Rückseite die politische Karte der Bundesrepublik

Und weil das Spiel dazu anregt, nach der Partie am Wohnzimmertisch auch real durch Deutschland zu reisen, finden sich auf den Stadtkarten Kommentare zur Geschichte und den Sehenswürdigkeiten.



Für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahren

