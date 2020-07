Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Kasserfall

Spannender Wettkampf am Wasserfall

Vier bemannte Boote trudeln auf dem Fluss, doch volle Kraft stromaufwärts paddeln lautet die Devise! Keiner will der Erste sein, der in den Abgrund stürzt. Und so wechseln die Spieler fieberhaft Boote und Besatzung, um ihre Mannen so lange wie möglich über Wasser zu halten. Doch krass: Da rutscht plötzlich ein Schiff nach dem anderen über die gefürchtete Kante! Wer gewinnt die Medaillen und wer landet im Fangnetz?

Für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren

Möchtet ihr auch spielen und testen?

Bitte beantwortet diese Fragen:

Warum möchtet ihr das Spiel testen?

Stellt euch bitte kurz vor. Anzahl, Alter, Geschlecht der Kinder, …

Schickt bitte Links zu Texten, die ihr verfasst habt.

Wir freuen uns auf eure Nachricht.

Vielen Dank! Schreibt uns per Mail: info@cleverefrauen.de