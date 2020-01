Wer mÃ¶chte das zauberhafte Sprach- und Sortierspiel testen: Mein erstes Sprech-Hexchen

Zauberhaftes Sprach- und Sortierspiel: Mein erstes Sprech-Hexchen

„In der Hexenküche blubbert und brodelt der Zauberbrei. Aber Vorsicht! Es dürfen nur die richtigen Zutaten in den Zauberbrei gerührt werden. Was passt zusammen? Gehört der Ball zu den Spielsachen? Passen die Schuhe zur Kleidung? Ist der Traktor ein Fahrzeug?

Das Einrühren der Zutaten in den Hexenkessel regt zum Ausprobieren und Wiederholen an und fördert dabei die Feinmotorik Ihres Kindes. In unterschiedlichen Spielvarianten lernen die Kleinsten, Dinge zu benennen und zu sortieren. Mit einem ersten Frage- und Antwortspiel wird die Sprachentwicklung angeregt.

Wer die richtigen Zaubertrankzutaten findet, legt diesen in den Zauberkessel und rührt, bis die Zutaten auf magische Weise verschwinden. Verschiedene Spielvarianten führen Schritt für Schritt vom freien Spiel zum ersten Regelspiel.“

Für 1-4 Spieler ab 2,5 Jahren

