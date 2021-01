Wer möchte das Spiel testen: Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection für Xbox One und Xbox Series X|S

Baue deinen absoluten 🐆🐅 Traumzoo 🐘

Mit „Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection“ kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Baue deinen absoluten Traumzoo. Gestalte und betreibe deinen idealen Zoo. Wähle aus mehr als 100 optisch beeindruckenden Tieren und der größten, detailliertesten Auswahl an Umgebungen. Adoptiere deine Lieblingstiere, wildere sie wieder in die Natur aus, passe Gehege an und…

Dieser Zoosimulator wird Tierliebhaber aller Altersklassen verzaubern! Bitte beachten: Das Spiel ist für Xbox One und Xbox Series X|S.