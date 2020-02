Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Voll verasselt – Normalerweise fristen Asseln ihr Dasein im Keller.

Dem Risiko einen Wurf voraus – der Treff der Asseln

Wer hätte das gedacht? Normalerweise fristen Asseln ihr Dasein im Keller. Doch jetzt kommen sie auf den Tisch und sehen zudem äußerst drollig aus. Voll verasselt heißt das neue Würfelspiel aus dem Zoch Verlag. Zocker dürfen sich auf blank liegende Nerven gefasst machen.

Auf dem Tisch wimmelt es nur so von Asseln: Fassasseln, Quasselasseln, Rasselasseln und Wasserasseln. Jeder Spieler will möglichst viele von ihnen in seinen Besitz bekommen. Dies erfordert allerdings eine große Risikobereitschaft….

Wer am Ende die meisten Asseln in seinem Haufen zählt, gewinnt den „voll verasselten“ Nervenkitzel.

Voll verasselt von den Autoren Carlo A. Rossi und Alfredo Berni ist ein höchst interaktives Würfelspiel, das die Gemüter aller Mitspieler erhitzt. Das neuartige Würfelprinzip und die ansprechende, comicartige Illustration sorgen für einen hohen Aufforderungscharakter.

Für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren

Schreibt uns, gerne per Mail: info@cleverefrauen.de

Bitte beantwortet diese Fragen:

Warum möchtet ihr mitmachen?

Stellt euch bitte kurz vor. Anzahl, Alter, Geschlecht der Kinder, …

Schickt bitte Links zu Texten, die ihr verfasst habt.

Vielen Dank! Wir freuen uns auf eure Nachricht.