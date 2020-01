Wer mÃ¶chte das Spiel testen: ‚VIER GEWINNT ACTION‘ ist ein temporeiches Spiel, bei dem es darum geht….

Wer vier in eine Reihe bringt, gewinnt!

‚VIER GEWINNT ACTION‘ ist ein temporeiches Spiel, bei dem es darum geht, die Bälle so schnell wie möglich durch Aufprallen und Springen in eine Reihe zu bringen. Beim Countdown geht’s rund: 1-2-3 Action! Zwei Spieler versuchen gleichzeitig, die leichten Bälle in die Rasterwand zu schleudern. Dabei müssen die Bälle auf dem Tisch aufprallen, bevor sie in die Rasterwand springen. Der Spaß geht weiter, bis ein Spieler 4 Bälle seiner Farbe in eine Reihe bringt und gewinnt.

Ist das Spiel vorbei, kann die Rasterwand zu einer handlichen Aufbewahrungsbox zusammengeklappt werden.

Für zwei oder mehr Spieler ab acht Jahren.

Bewerbungen auch gerne per Mail: info@cleverefrauen.de

Bitte beantwortet diese Fragen:

Warum möchtet ihr mitmachen?

Stellt euch bitte kurz vor. Anzahl, Alter, Geschlecht der Kinder, …

Schickt bitte Links zu Texten, die ihr verfasst habt.

Vielen Dank! Wir freuen uns auf eure Bewerbung.