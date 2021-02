Wer mÃ¶chte das Spiel testen: RÃ¼ssel raus vom Zoch Verlag

Bei Kommando „Rüssel Raus!“ müssen alle Spieler einen oder eben keinen…

Ein kleiner „Rüsselzeig“ genügt – schon wandern Termiten in Scharen auf die Lieblingshügel der Ameisenbären. Aber welcher Hügel ist gerade besonders beliebt? Darüber herrscht unter den eifrigen Termitensammlern muntere Uneinigkeit. Und so streckt mancher Ameisenbär seinen Rüssel ausgerechnet dorthin, wo es ihm am Ende selber nicht gefällt. Verschärft wird alles noch durch das neue Nasenspray der Termiten: Pfeffer! Termitensammler, die davon zu viel in den Rüssel bekommen, lassen mühevoll errichtete Termitenhügel mit großem „Haaaatschiiii!“ im Winde verwehen.

„Rüssel raus!“ – ein kribbliges Spiel mit einer Extraportion Schärfe für Kinder ab 6 Jahre, Spieler: 2 – 4