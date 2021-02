Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Alles klar zum Kentern vom Zoch Verlag

Schaffen es die Tiere sicher in den nächsten Hafen zu gelangen?

Auf hoher See fallen alle Tiere ins Gewicht …und manche ins Wasser. Wem gelingt es, die eigenen 12 Tiere so auf alle Boote zu verteilen, dass sie jeder Havarie entgehen? Wird alles leichter, wenn Löwen Giraffen zum Fressen gern haben? Macht der Fuchs wieder aus jedem Pfau einen Elefanten? Oder blicken am Ende nicht nur die Zebras mit verliebter Leichtigkeit dem Untergang … der Sonne … entgegen?

Einer geht noch ist ein Kartenspiel, das Wellen schlägt, weil kein Gramm Speck zu viel dran ist.

Altersempfehlung: ab 8 Jahre, Spieler: 2 – 5