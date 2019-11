Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Ravensbuger Kinderspiel Eye, Eye, Captain

„Eye, Eye, Captain!“ heißt es „Achtung, Möwendreck an Deck!“

Und dort hat der Kapitän auch noch sein Glasauge verloren. Kreuz und quer kullert es über das Schiff und schubst das eine oder andere Häufchen ausgerechnet in die Kombüse! Da müssen zwei bis vier Matrosen ab vier Jahren ran an die Zange und geschickt die Häufchen schnappen, bevor sie in die Suppe geraten!

Hmmm, wie das duftet…unten in der Schiffsküche kocht Smutje gerade eine leckere Mahlzeit. Doch oben an Deck herrscht helle Aufregung: Zwölf Möwenhäufchen drohen, bei dem Geschaukel und Geschubse durch die offenen Luken zu rutschen – direkt in den Suppentopf! Da muss die ganze Mannschaft zusammenhelfen und für Abhilfe sorgen. Die Spieler versuchen reihum, mit einer Zange die Häufchen einzusammeln.

Eye, Eye, Captain! ist ein aktionsreiches Kinderspiel mit einem elektronisch bewegten Auge für zwei bis vier Kinder ab vier Jahren. Die Idee stammt von Helmut Punke. Das Spiel ist ab Oktober für (UVP) 34,99 € im Handel erhältlich.

