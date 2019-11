Wer mÃ¶chte das Spiel testen: VerrÃ¼ckter Buchstabensalat DAS GOLDENE SCHAUKELPFERD 2019: Nominiert in der Kategorie â€žFÃ¼r die ganze Familieâ€œ!

Verrückter Buchstabensalat

Verrückter Buchstabensalat – die Wörtersuche mit dem gewissen Dreh, ist ein schnelles Wortspiel, bei dem man unter Beweis stellen muss, was für ein Wort-Genie in einem steckt. Den Timer starten und die Scheibe drehen. Es erscheinen 2 Buchstaben und schon geht die rasante Wortsuche los.

Aus den beiden Buchstaben müssen nun so schnell wie möglich ein Wort gebildet werden. Ob die beiden Buchstaben am Anfang des Wortes, aufeinanderfolgend oder am Ende des Wortes stehen, spielt dabei keine Rolle, Hauptsache beide Buchstaben sind enthalten. Der Spieler, der die meisten Wörter bilden konnte, gewinnt die Runde, dann wird die Scheibe neu gedreht. Der Verrückte Buchstabensalat fördert das Sprachverständnis und vergrößert den Wortschatz. Ab 7 Jahre,

Anzahl der Spieler: 2 – 4

DAS GOLDENE SCHAUKELPFERD 2019: Nominiert in der Kategorie „Für die ganze Familie“!

Bewerbungen gerne auch per Mail: info@cleverefrauen.de

Bitte beantwortet diese Fragen:

Warum möchtet ihr mitmachen?

Stellt euch bitte kurz vor. Anzahl, Alter, Geschlecht der Kinder, …

Schickt bitte Links zu Texten, die ihr verfasst habt.

Vielen Dank! Wir freuen uns auf eure Bewerbung.