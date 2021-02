Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Plants vs. Zombiesâ„¢: Schlacht um Neighborville Complete Edition fÃ¼r Nintendo Switchâ„¢

Nur die Harten kommen in den Garten 😉

Willkommen in Neighborville, wo alles in bester Ordnung ist. Bloß, dass sich gerade ein neuer Koniferen-Konflikt zwischen hirnlosen Zombies und botanischen Bombern zusammenbraut! Also, was wirst du tun? Die Dullis rufen? Deine Pflanzen düngen? Mach dich bereit für einen erbarmungslosen Kampf zwischen Pflanzen und Zombies, der dich in die äußersten Bereiche von Neighborville und wieder zurück bringt

( 19. März 2021 Plattformen Nintendo Switch)