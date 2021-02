Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Geistesblitz Junior

Das Spiel lässt Kinder ihre Stärken spüren

Ein Ferkel, ein Frosch, ein Küken und der Geist warten in der Tischmitte.

In bewährter Geistesblitz-Manier wird in jeder Runde eine Karte aufgedeckt. Darauf sind nun drei Figuren in unterschiedlichen Farben zu sehen. Geschnappt werden soll jede Figur, die sich in ihrer Originalfarbe blicken lässt. Alle, die richtig reagiert haben, bekommen eine Karte.

Für Kinder ab 6 Jahren kleidet sich der Geist mitunter in ein dunkles Nachtgewand. Erscheint er so auf einer Karte, dann heißt es: Finger weg von allen Figuren!

Geistesblitz Junior lässt Kinder ihre Stärken spüren, sorgt für lebhafte Konzentration und fördert über schlaue Farbzuordnung die Kombinationsgabe – nicht nur – in frühem Alter.

Altersempfehlung: ab 4 Jahre, Spieler: 2 – 6