Wer mÃ¶chte testen: â€žMy Cityâ€œ sorgt von Spiel zu Spiel fÃ¼r spannende Wendungen

Das innovative Gesellschaftsspiel für die ganze Familie

Eine Stadt bauen, weiterentwickeln und zugleich auf Zeitreise gehen: Das Legespiel sorgt von Spiel zu Spiel für spannende Wendungen. Während der einzelnen Partien kommen immer wieder neue Regeln und Spielmaterialien für die zwei bis vier Spieler hinzu.

Das Brettspiel „My City“ startet mit einfachen Regeln, die einen schnellen Einstieg ermöglichen. Ein Spiel ist beendet? Dann werden Sticker, die sich in den acht verschlossenen Umschlägen befinden, auf den Plan geklebt. So entwickelt sich der Spielplan immer weiter. In den nächsten Partien warten weitere Anforderungen und Spielmaterialien, die das Spiel voranbringen und immer wieder für Überraschungen sorgen!

Nominiert zum Spiel des Jahres 2020! Familienspiel mit einfachen Regeln und kurzer Spieldauer ( Alter: ab 10 Jahren, Spieldauer: 30 Minuten)