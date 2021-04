Wer möchte das Actionspiel testen: Fang den Affen!

Dankeschön fürs Teilen:















Beim Actionspiel „Catch the Monkey“ geht es rasant zu

Beim Spiel Fang den Affen! (Catch the Monkey) hat jeder Spieler eine Klatsche in Form einer Hand und bekommt eine Karte, auf die er seine Hand legt. Auf den Karten sind Affen in verschiedenen Farben und Posen abgebildet, die auch auf den Würfeln wiederzufinden sind.

Wenn diese gewürfelt werden, heißt es schnell sein. Erkenne die Pose und Farbe des Affen und erspähe, ob sie auf den Karten deiner Mitspieler abgebildet ist! Hast du diesen Affen entdeckt, klatsche so schnell es geht auf die Karte, bevor dein Mitspieler sie wegziehen kann! Wer die meisten Karten sammelt, gewinnt das Spiel.

Für 2-4 Spieler ab 5 Jahren.