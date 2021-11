Spieletester gesucht: „Strand unter“ Wer clever baut versinkt nicht im Meer 🌊

Muscheln und Sand gibt es in den dreidimensional gestalteten Sandrinnen viele. Wer im Wettbewerb mit seinen Mitspielern genügend davon einsammelt, kann insgesamt vier Sandburgen errichten. Diese unterscheiden sich in Größe, Wert und benötigtem Baumaterial. Die einträglichsten Burgen sind am Ende diejenigen, die der nahenden Flut um Haaresbreite entgehen.

Der Spielverlauf teilt sich in die Phasen Ebbe und Flut. Zunächst zieht sich das Meer immer weiter zurück. Strandabschnitte werden sichtbar. Hier kann gesammelt und gebaut werden.

Bei aufkommender Flut wird der Strand – und mit ihm viele Bauwerke – wieder vom Meer überspült. Jetzt stellt sich heraus, wer clever gebaut hat oder vielleicht auch selbst das Spiel beenden kann, bevor das Meer seinen Burgen an die Substanz geht.

Für Kinder ab 8 Jahren.

Möchtet ihr das Spiel Strand unter vom Zoch Verlag testen und behalten?