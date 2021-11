Remifemin, Ellafem, Frauen berichten über Ihre Erfahrungen

Mein Frauenarzt hat mir gegen Wechseljahresbeschwerden (hauptsächlich Ein- und Durchschlafprobleme und dep. Verstimmungen) „Remifemin“ empfohlen. Das ist ein Extrakt der Traubensilberkerze. Es muss aber 4 -6 Wochen eingenommen werden bevor sich evt. eine Wirkung zeigen KANN. Meine Mutter hat es seinerzeit auch eingenommen uns schwört auf dieses Präparat.

Habt ihr Erfahrungen damit und wenn ja inwiefern hat es euch geholfen? Frauen berichten:

Möglicherweise spielt der Placeboeffekt bei diesem Mittel eine Rolle. Weißt Du denn was für Nebenwirkungen das sind? Im Internet habe ich gelesen evt. Hautausschläge und Gewichtszunahme.

Ich bin da auch immer sehr skeptisch. Meine Mutter meinte, ihr habe das Präparat schon nach einem Tag geholfen Na ja, wie der Glaube Berge versetzen kann. Ich bin da nicht der Typ dafür und glaube auch nicht an Schüssler Salze. Da denke ich immer wo kaum noch was an Wirkstoff drin ist was soll da helfen?!

Remifemin wird hauptsächlich bei psychischen u. neurologischen Symptomen verschrieben, da sich das Klimakterium, von Frau zu Frau stark unterscheidet. Die Gewichtszunahme ist aber auch ein Begleitsymptom der Wechseljahre u. gehört dazu. Gefördert wird es aber noch, durch Remifemin, da es einen Zweifachzucker enthält = Lactose u. dies begünstigt auch den Stuhlgang

Schau dir mal das Medikament Ellafem an ,es ist weitaus weniger für psychisch u. neurologisch bedingte Patienten, sondern eher für Patienten im „normalen“ Klimakterium geeignet.

Voraussetzung ist natürlich, du leidest nicht unter depressiven u. neurologischen Stimmungsschwankungen . Ellafem ist etwas teurer , aber sehr gut verträglich ohne Gewichtszunahme u. Nebenwirkungen, das sagt mir meine medizinische Erfahrung. Es ist alles enthalten, was dir in der Zeit des Klimakterium verloren geht

Das von Dir empfohlene Produkt wäre mir tatsächlich um einiges sympathischer! Die Wirkung der enthaltenen Isoflavone ist allerdings auch ziemlich umstritten. Ich hatte vor Jahren eine Autoimmunerkrankung bei der der eigene Körper das Rückenmark angegriffen hat. Aus diesem Grund darf ich nichts einnehmen was das Immunsystem aktiviert.

Bei Ellafem wird u. a. von Immunsystem stärkenden Eigenschaften gesprochen ob die auch schon dazu zählen müßte ich mit meiner Neurologin abklären. Echinacea = Sonnenhut hat sie mir jedenfalls strikt verboten, was ich sehr schade finde denn wenn irgendwo ein Virus grassiert schreie ich als erste HIER!

Naturheilmittel bei Wechseljahresbeschwerden

Auch aus eigenem Interesse, aber auch aus beruflichen Gründen – ich bin Heilpraktikerin – befasse ich mich zur Zeit mit dem Thema Wechseljahre. Mit einigen Naturheilmitteln habe Erfahrungen sammeln können. Jede Frau erlebt zwar die Wechseljahre anders. Aber von meiner Seite habe ich die Erfahrung gemacht, dass die heute angepriesenen Präparate aus Yamswurzel oder Soja keine Wirkung bei mir zeigten. Von Remifemin hörte ich leider auch nichts Positives.

Daher bin ich zu meinen alt bewährten Kombination von homöopathischen Mitteln zurückgekehrt und fahre sehr gut damit. Vor einigen Wochen fing ich auch mit Hormon-Yoga an. Dieses kann frau in Kursen lernen und zielt auf die Steigerung der körpereigenen Hormone ab.

Auch die Biochemie nach Schüssler, z.B. Nr. 7 Magnesium Phosphoricum lindern die Beschwerden in den Wechseljahren. Übrigens sind Herstellungsweise der Biochemischen Mittel und homöopathischen Mittel gleich. In der D6 sind noch Moleküle der Ausgangssubstanz vorhanden. Mit der Biochemie nach Schüssler können zwar fehlende Zellsalze zugeführt werden.

Aber meist geht es darum, den Körper anzuregen, die fehlenden Stoffe aufzunehmen und in die Zellen zu schleusen. Dazu sind homöopathische Dosen ideal. In der Naturheilkunde geht es meistens darum, dem Körper einen Impuls zu geben, damit die Selbstheilungskräfte anspringen.

Fast alle Naturheilmittelfirmen haben Präparate zur naturheilkundlichen Begleitung der Wechseljahre im Programm. Es gibt aber nur ganz wenige, die auch Frauenmantel enthalten, die bei mir am besten ansprechen. Frauenmantel wird meist als Tee angewandt. Aber ich finde es sehr praktisch, wenn die Zeit knapp ist, alles in einem zu haben. Meine Tropfen nehme ich nur einmal täglich.

Vielen Dank für den Tipp mit dem Ellafem. Dieses Mittel kannte ich noch nicht und die Substitution fehlender Stoffe hilft ja auch beim PMS, warum nicht bei Wechseljahresbeschwerden. Die Zusammensetzung des Mittels finde ich gut. Aber ich nehme an, die Wirkung kommt eher die die Nahrungsergänzungsmittel zustande, als durch die Isoflavone des Soja. Werde es demnächst auch noch ausprobieren.