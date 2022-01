Brich zu einem Abenteuer voller Geheimnisse in der Sinnoh-Region auf. Fange Pokémon, fordere die stärksten Pokémon-Trainer der Region heraus und enthülle das Geheimnis der bösartigen Pläne von Team Galaktik.

Als Pokémon-Trainer triffst du auf viele Menschen und Pokémon, auch auf kampfeslustige Trainer! Sei jedoch auf der Hut – das zwielichtige Team Galaktik bereitet dir dabei immerfort Schwierigkeiten. Was führen diese modisch gekleideten Handlanger im Schilde?

Teste deine Fähigkeiten als Trainer, indem du Arenaleiter in ganz Sinnoh herausforderst. Jeder von ihnen bringt dich einen Schritt näher an deine Chance, in der Pokémon-Liga um Glanz und Glorie zu kämpfen. Hast du das Zeug dazu, der nächste Champ von Sinnoh zu werden?

Möchtet ihr das Spiel Pokémon Strahlender Diamant für Nintendo Switch testen und behalten?