Das Jugendbuch bietet auch Tipps für das aktive Handeln

Argumentieren lernen wie Luisa und Greta in sechs kurzen knackigen Kapiteln: Was kommt auf uns zu? Inwiefern sind Gesellschaft und Politik dafür verantwortlich?

Was für psychische Auswirkungen hat der drohende Klimawandel? Wie kann ich Klimamythen entschärfen? Tipps, wie Klimakommunikation gelingen kann. Und Ideen für eigenes Engagement und Gesprächstaktiken. Also: „Misch dich ein“!

Die ersten Kapitel des Buches liefern Informationen und Fakten über den Klimawandel. Es geht darum, sicher im Vokabular zu werden – was genau sind eigentlich „Treibhausgase“ oder andere Begriffe, auf die wir stoßen, wenn wir ums mit diesem Thema befassen

Außerdem sollen Daten belegen, wie es ums Klima wirklich bestellt ist. Seriöse Quellenverweise belegen die Datenangaben. Auch werden Wörter wie z.B. „Klimawandel“ immer wieder kritisch beleuchtet. Vielleicht wäre es besser, von Klimakrise zu sprechen statt von Wandel. Denn „Wandel“ klingt so normal, während „Krise“ schon eher auf die Dringlichkeit hindeutet. Es folgen Beispiele, die jungen Menschen beim Argumentieren helfen sollen, wenn z.B. veganes Essen zum Thema wird und der Gegenüber zum „Angriff“ übergeht. Das Buch schließt mit Tipps für das aktive Handeln. Es werden kurz Möglichkeiten aufgezeigt, mit wem man sich vernetzten kann, wie man am besten mit anderen Menschen sprechen kann und auch, wie man auf Angriffe im Netz reagieren kann.

Mein Sohn (16 Jahre) fand das Jugendbuch interessant, weil beschrieben wird, wie die Situation ist und auch, wie sie in verschiedenen Medien dargestellt wird

Ihm hat gefallen, dass es gut strukturiert ist, darauf hinweist, dass man die Quellen immer genau unter die Lupe nehmen muss und nicht jedem vertrauen darf. Auch gefiel ihm der Hinweis, dass sich jeder seine eigene Meinung bilden soll.

Manche der Argumentations-Beispiele waren meinem Sohn zu konkret. Es sagt, so viel kann er sich nicht merken. Lieber hätte er eine allgemeine Anleitung zur Argumentation erhalten. Mir selbst war das Buch zu sehr in der Schiene „Angst machen“. Ich denke, wir können uns nur mit voller Kraft für etwas einsetzen, wo wir auch Erfolg sehen. Doch die ersten Seiten in diesem Buch malen so ein negatives Bild von der Situation ums Klima, dass ich den Eindruck hatte, wer soll sich denn da noch motiviert zum Handeln fühlen.

Bis auf diese Angst-Macherei sind die Argumentations-Tipps und Hinweise für noch weniger geübte junge Menschen sicher hilfreich.

Unsere Buch-Testerinnen: Frau Almut Kirmse mit ihren vier Kindern im Alter zwischen 9 und 18 Jahre alt.

Autor: Andrea Rings

Titel: Misch dich ein – Klug für das Klima argumentieren

Verlag: oetinger Taschenbuchverlag 2020

80 Seiten, 6€, ab 14 Jahre