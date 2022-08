Mütter kennen keine Pause

Das Leben kann ganz schön anstrengend sein. Das gilt vor allem für Mütter von kleinen Kindern, denn ihre Energie muss für mehrere reichen. Dabei kennen Kinder keine Grenzen, denn sie gehen davon aus, dass die Kraft ihrer Mama endlos ist. Wenn es nur so wäre! In Wahrheit muss jede Mutter ihre Kräfte achtsam einteilen, um sich vor zu viel Belastung zu schützen. Und sie muss jede Gelegenheit nutzen, bei der sie wieder neue Energie tanken kann.

Verlässlich in allen Lebenslagen

Dass ihre Mama ab und zu noch etwas anderes zu tun hat, als pausenlos für sie da zu sein, sehen kleine Kinder nur ungern ein. Da kann es gelegentlich schon vorkommen, dass der kleine Kragen platzt. Und dann ist erst einmal Stimmung im Haus, so lange, bis der Wut im Bauch des Kleinen die Luft ausgeht. Kluge Mütter wissen, dass sie bis dahin dem Kind nur ruhig zur Seite stehen und so lange warten müssen, bis es sich wieder halbwegs beruhigt hat. Wenn es langsam wieder ansprechbar wird, kann es seine Aufmerksamkeit auch wieder auf etwas anderes richten, zum Beispiel auf die Geschichte von jemandem, dem es so geht wie ihm selbst. Denn da ist ein kleines Kätzchen, das ebenfalls eine riesige Wut im Bauch hat, und zwar nicht nur einmal, sondern einen ganzen Tag lang.



Wenn man erlebt, dass man nicht allein in seinem Unmut ist, geht es einem meistens schon ein Stückchen besser. Und wie sie so gemeinsam das Buch betrachten, während Mama die Geschichte vorliest, merken beide, dass es ihnen langsam wieder besser geht.

Neue Kräfte tanken



Die Dauerbelastung für Familie, Haushalt und meistens noch einen Job hinterlässt bei so ziemlich jeder Mutter Spuren. Entsprechend muss sie drauf achten, dass ihr Körper zurückbekommt, was er durch den Dauereinsatz in großen Mengen verbraucht. Allein mit gesunder Ernährung ist es oft nicht getan, denn durch eine Dauerbelastung wie diese können sich Mangelerscheinungen bilden, weil der Körper nicht alle essenzielle Lebensbausteine in der benötigten Menge erhält. Der Bedarf an den verschiedenen Vitalstoffen und Mineralien, die für unsere Gesundheit notwendig sind, ist keineswegs bei jedem Menschen gleich; er muss vielmehr von jedem Einzelnen individuell gedeckt werden.

Die Kinder mit einbinden