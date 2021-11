Eine Freundin gab mir den Tipp Urbitter zum Abnehmen zu nehmen

Habt ihr Erfahrungen mit Urbitter und wenn ja inwiefern hat es euch geholfen? Frauen berichten:

Hilft es beim Abnehmen? Da ich schon etliche Diäten ausprobiert habe, die alle nichts geholfen haben, gab mir eine Freundin letztens den Tipp Bitterstoffe zu zerkauen, um die Verdauung anzuregen und den Heißhunger zu dämpfen.

Nun bin ich aber sehr skeptisch, ob das wirklich was helfen soll, auch wenn es sich dabei um ein natürliches Pflanzenkonzentrat handelt. Also würde ich gern mal wissen, ob es hier jemanden gibt, der/die mit Urbitter Bio Granulat schon Erfahrungen gemacht hat und mir weiterhelfen kann.

Es gibt in der Apotheke so Würfel mit Getreide und Co,die im Magen aufquillen und das Hungergefühl nehmen.

Ich weiß nicht mehr wie sie heißen,aber mir waren sie auch zu bitter und zu teuer. Könnte was dran sein,aber für mich als Süßfan ist das Nichts. Früher habe ich mir vom Arzt Tabletten verschreiben lassen,auf Privatrezept.Die hießen Tenuarte Retard. Das war das Einzige was gegen meine Fressattacken half.Ich bin auch mal wieder dran und überlege echt,die noch mal zu nehmen.

Je älter man wird ,desto schwieriger wirds mit dem Abnehmen und dann immer die blöden Einladungen zum Essen und Grillen!!!

Mit der Zeit und der Überwindung des inneren Schweinehundes zum Sport treiben, ist es auch nicht mehr so einfach.Ich haben nen halben Stall voll Kinder und nen Zoo und bin den ganzen Tag auf Achse,aber ich habe trotzdem zugenommen.letztendlich hilft echt nur fast Nichts mehr essen.

Mir hilft es ,,ein Foto auf dem ich besonders dick aussehe an den Kühlschrank zu heften und mir immer zu sagen:Das kannst Du wieder essen wenn Du schlank bist!Man muss sich einfach vor Augen halten,dass man sehr oft auch essen als Lückenfüller und Ersatzbefriedigung nutzt

Ich würde einfach mal in der Apotheke nachfragen, die beraten einen ja gerne. Aber ich habe auch schon gehört, dass Bitterstoffe den Appetit dämpfen sollen. die Bitterstoffe habe ich mal in Form von Granulat genommen. Sollen die Verdauung anregen, wie eventuell Enzian und Co.