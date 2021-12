Gefahr von Selfies in digitalen Medien

In dem Buch geht es um das Mädchen Ella, welches gerade vom Land in die Stadt gezogen ist. In ihrer neuen Klasse ist auch der Macho Milan, der immer jedes Mädchen bekommt. Es gibt in der Klasse eine Art Challenge names „Bitch-Bingo“, in der es darum geht, freizügige Selfies von Mädchen zu bekommen. Milan und sein Freund Tobi schließen eine Wette ab, ob Milan von Ella ein Selfie bekommen wird. Er macht sich an Ella ran, verliebt sich aber in sie…

Das Buch ist für das Alter 12-15 geeignet und klärt über die Gefahr von digitalen Medien und dem Versand von Selfies auf. Es ist gut verständlich und hat eine jugendliche Sprache. Man hat immer zwei verschiedene Perspektiven, da es immer ein Kapitel aus Ellas Sicht und eins von Milan gibt. So versteht man beide Positionen und ist mittendrin im Geschehen. Die Freundschaft der beiden Jungen wird auf die Probe gestellt, da sie unterschiedliche Moralvorstellungen haben, die sich erst in dem Alter entwickeln.



Das Cover zeigt in Großaufnahme ein Bild von einem Mädchengesicht und einem Hashtag in rot, der auf Gefahr hindeutet. Es sieht wegen des Mädchens mehr nach einem Mädchenbuch aus. Mein Sohn hätte es sich nicht ausgesucht, obwohl ihn der Inhalt sehr angesprochen hat.

Es ist schnell zu lesen… mein Sohn hatte es in knapp 2 Stunden durchgelesen. Ich empfehle das Buch, weil es Jungen und Mädchen gleichermaßen anspricht und beide Perspektiven zeigt. Es hat eine Sprache, die ich auch selbst verwende.

Autor: Ilona Einwohlt

Titel: Uncovered Dein Selfie zeigt alles

Verlag: Arena

Erscheinungsjahr:2020

Umfang: 225 Seiten

Preis: 8,00 Euro

Zielgruppe/Alter: ab 12 Jahre