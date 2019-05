Australien: Die Geschichte nimmt mit in eine etwas andere Welt und fesselt GroÃŸ und Klein

Australien: Für alle, die ein Herz für wilde Tiere haben!

Für manch einen wäre es ein tolles Abenteuer ganze 6 Wochen bei Tante Evie in Südaustralien zu verbringen. Doch Minnie ist von der Ideee zu Beginn nicht sehr begeistert. Dies ändert sich aber schlagartig als sie die Wombatdame Mrs. Pearl kennen lernt. Bei der ganzen Sache gibt es nur ein Problem, die Farmer der Umgebung sind von den Wombats nicht so begeistert. So wie es scheint hat Minnie aber mit ihrem Nachbarn einen Verbündeten im Kampf gegen die Farmer und zur Rettung der Beuteltiere.

Oft kommt es anders als man denkt! Obwohl sich die Begeisterung zu Beginn sehr in Grenzen hält wird die Zeit bei Tante Evie, für Minnie ein unvergessliches Abenteuer und der Beginn einer tollen Freundschaft.

Erwachsenen gegenübertreten, die eigene Meinung vertreten und für etwas Gutes einstehen, das ist als Kind gar nicht immer so einfach. Ist man damit aber nicht alleine und steht man 100prozentig hinter dem was man tut, wird man oft mutiger als man selber ahnt.

Wir haben auch dieses Buch immer mal wieder zusammen und auch alleine gelesen. Das Leben auf einer Farm umgeben von großen Feldern und viel Weite lade gerade zu ein Abenteuer zu erleben. Für uns liegt Australien beinahe am anderen Ende der Welt und so manche Umgebung, Tiere und auch Gepflogenheiten sind uns unbekannt. Die Geschichte nimmt mit in eine etwas andere Welt und fesselt Groß und Klein in selben Masse.

Die Geschichte wird immer wieder durch feine schwarz-weiß Zeichnungen aufgelockert und Wombats, Känguruhs und andere, für Australien typische Tiere begleiten durch das ganze Buch.

Ein spannendes Abenteuer für die ganze Familie und mein Sohn war begeistert wie selbstständig und frei sich Minnie und ihre Freund in der Nachbarschaft bewegt konnten und Pläne geschmiedet haben, so ganz ohne Erwachsene.

Unsere Buchbotschafterin: Lisa Liebhaber, Mutter von zwei Kindern (Mädchen 4 Jahre, Bub 9 Jahre) hat das Buch mit ihrem Sohn gelesen.

WOMBAT WARRIORS – Ein tierisches Abenteuer in den weiten Südaustraliens!

Autor: Samantha Wheeler (Übersetzung von Rusalka Reh, Illustriert von Barbara Korthus)

Verlag: Rowohlt Taschenbuch Verlag

Erscheinungsjahr: 2018

Umfang: 221 Seiten

Preis: € 13,40

Zielgruppe/Alter: ab 8 Jahren