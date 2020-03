Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Das Elixier- Ãœberliste deine Gegner mit Magie

„Das Elixier“ Überliste deine Gegner mit Magie

In einem Spiel zwischen Verstand und Bluff treten Alchemisten gegeneinander an. Die Aufgabe ist es, die Zutaten so schnell es geht loszuwerden, um die Kontrolle über das Elixier zu übernehmen. Sieh dir deine Mitspieler, ihre Gesichter und Bewegungen genau an – wer wird sich in diesem einzigartigen und originellen Spiel durchsetzen? Mit der einzigartigen Verpackung und schnellen Spielmechanik wird es Spielern und Familien viel Freude bereiten. ab 8 Jahren, 3-7 Spieler

Bitte beantwortet diese Fragen:

Warum möchtet ihr das Spiel testen?

Stellt euch bitte kurz vor. Anzahl, Alter, Geschlecht der Kinder, …

Schickt bitte Links zu Texten, die ihr verfasst habt.

Vielen Dank! Wir freuen uns auf eure Nachricht.

Schreibt uns, gerne per Mail: info@cleverefrauen.de