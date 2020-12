Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Da bockt der BÃ¤r, ein groÃŸartiges Kinderspiel fÃ¼r unzertrennliche Freunde und tierische Abenteurer

Start frei zum großen Querfeldeinschlemmen!

Blaubeeren, Kohlköpfe und Maiskolben versüßen den Weg. Dabei haben die drei Tiere jedes Teams eines gemeinsam: die Spielfigur!

Im Handumdrehen verwandelt sich der Bär in eine Maus. Und genauso schnell wird ein Bock draus. Listig mischen sich die Spieler dabei in die Verwandlungskünste ihrer Widersacher ein. Und so schleicht mancher Bär bockig um die Erdlöcher herum, die den Mäusen als unterirdische Abkürzung dienen.

Das Spiel ist für Kinder ab 5 Jahre, Spieler: 2 – 5

Möchtet ihr auch spielen und testen?

Bitte beantwortet diese Fragen:

Warum möchtet ihr das Spiel testen?

Stellt euch bitte kurz vor. Anzahl, Alter, Geschlecht der Kinder, …

Schickt bitte Links zu Texten, die ihr verfasst habt.

Wir freuen uns auf eure Nachricht.

Vielen Dank! Schreibt uns per Mail: info@cleverefrauen.de