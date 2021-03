Wer möchte das Programm testen: Goldfinger Junior 7 Kinder frühzeitig das Zehnfingersystem

So beherrschen Kinder die Tastatur von Anfang an clever und fehlerfrei

Hausaufgaben machen, im Internet recherchieren oder E-Mails schreiben – Computerkompetenz ist heute meist bereits im Kindesalter gefragt!

Mit ‚Goldfinger Junior 7‘ haben Eltern die Chance, ihre Kinder frühzeitig mit dem Zehnfingersystem vertraut zu machen. So beherrschen Kinder die Tastatur von Anfang an clever und fehlerfrei.

Insgesamt 30 übersichtliche, gut strukturierte Lektionen vermitteln das Zehnfingersystem. Die Aufgaben passen sich dabei

dem individuellen Lernfortschritt an und schwierige Zeichen

werden häufiger wiederholt. Fesselnde Texte aus beliebten Kinderbuchreihen sorgen für Abwechslung beim Tipp-Training.

Zusätzlich können eigene Lieblingstexte in die Diktatfunktion

übernommen werden. Darüber hinaus spornen sieben unterhaltsame Lernspiele zu regelmäßiger Übung an. Ein spezieller Prüfungsmodus sowie Fehlerstatistiken für einzelne Finger und einzelne Zeichen sichern einen dauerhaften Lernerfolg.

Das Programm ist speziell an die Bedürfnisse von Kindern ab acht Jahren angepasst und ermöglicht Lernen in einer kindgerechten Atmosphäre. Spielerisch und abwechslungsreich wird der Umgang mit der Tastatur vermittelt.