Spieletester gesucht: Kipp mir Saures,🍭 Eine süß-freche🍬 Spielerei 😄

Lust auf Lichttrüffel, Feuerkaramellos oder Wolkendrops.

Die köstlichen Leckereien sind legendär. Doch der eigentliche Gaumenkitzel der Kreationen entstammt einem Wunderwerk der Technik.

Um die Geschmacksnerven der Welt zu verführen, kippen die aromatischen Mischungen in einzigartigen Formen wunderschön verpackt vor die Leckermäuler. Und die können es kaum erwarten, alles zu vernaschen, was sich aus dem Zusammenspiel der geheimnisvollen „Zuckerröhren“ so alles …

Altersempfehlung: ab 8 Jahre, Spieler: 2 – 4

Möchtet ihr das Spiel Kipp mir Saures vom Zoch Verlag testen und behalten?