Mitmachen – Spieletester gesucht für ColdCase ein Krimi-Rätselspiel

Cold Case: Mord mit Zinsen. Der Krimi im eigenen Heim. Wer findet den Mörder? Ein Rätsel-Spiel für Einen oder in der Gruppe ab 14 Jahren

Der dritte Fall führt die Ermittler:innen nach Irland. Zwei tote Bankangestellte, offensichtlich vergiftet.

Mord oder doch nur ein Unfall? Trotz der großen Bemühungen der örtlichen Polizei wurde der Mörder nie gefunden.

Jetzt seid ihr an der Reihe, um das Verbrechen endlich aufzuklären und Hinweise aufzuspüren, die die Polizei niemals gefunden hat. Könnt ihr den Fall aufklären?

In „Cold Case“ findet ihr vielfältiges Material und taucht so komplett in die Geschichte ein. Perfekt für eine kleine Gruppe oder als Einzelspieler-Erfahrung. Cold Case kombiniert Rätsel mit Verbrechen zu einer einmaligen Spielerfahrung.

Ab 14 Jahren

