Die Spieler müssen strategisch ihren nächsten Schachzug planen😉

Hier lässt sich keineswegs eine ruhige Kugel schieben. Denn all diejenigen Spieler ab 7 Jahren, die gewinnen möchten, müssen strategisch ihren nächsten Schachzug planen. Die Eigendynamik des Spielfeldes sorgt für ständiges Umdenken, was so die Spannung dauerhaft erhält.

Setze die bunten Kugeln in Bewegung um Punkte aufs eigene Spielkonto einzuzahlen. Allerdings ist dieses Konto nicht nur auf eine Währung beschränkt. So kann jeder Mitspieler Paare unterschiedlicher Kugelfarben sammeln und diese in Punkte verwandeln.

Um ans Ziel zu gelangen, ist die vielversprechendste Richtung wegweisend. Die intuitive Spielführung erleichtert das Verständnis für einen schnellen Spielstart, sodass Jung und Alt schnell verstehen, worauf es wirklich ankommt. Ein kluger Schachzug bringt mit einer Verschiebung gleich mehrere Kugelfarben paarweise zusammen.

Gerade am Anfang des Spiels, wenn die Kugeln in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, ergeben sich mit fast jedem Zug wertvolle Treffer. Im Laufe des Spiels wird es jedoch immer schwieriger…

Alter: ab 7 Jahren, Spieleranzahl: 2 – 4

Möchtet ihr das Spiel „Collecto“ testen und behalten?