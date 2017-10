Mit etwas Glück könnt ihr Pampers Windelvorräte zu gewinnen

Pampers und UNICEF: Kampf gegen Tetanus bei Müttern und Neugeborenen

Seit 2006 setzt sich die Initiative Pampers für UNICEF „1 Packung = 1 lebensrettende Impfdosis“1 dafür ein, Tetanus bei Müttern und Neugeborenen als Todesursache zu eliminieren. In den letzten Jahren konnten die beiden Partner schon viel erreichen: In 20 Ländern2, mehr als die Hälfte, der vorher betroffenen Länder, konnte Tetanus als Todesursache besiegt werden. Doch noch immer sind weltweit 53 Millionen Frauen3 im gebärfähigen Alter und ihre Babys von der Infektionskrankheit bedroht. Um Babys auf der ganzen Welt eine gesunde und glückliche Entwicklung zu ermöglichen, unterstützt Pampers UNICEF noch bis Ende des Jahres bei jedem Kauf einer Packung Windeln mit dem Gegenwert einer lebensrettenden Impfdosis gegen Tetanus. Neben dem Kauf von Windeln kann man die Initiative auch digital unterstützen. Bei jedem Klick auf das Pampers für UNICEF Aktionsvideo auf YouTube ((wie lautet der Link)) und jedem hochgeladenen Kassenbon in der Pampers Club App wird UNICEF mit dem Gegenwert einer lebensrettenden Impfdosis unterstützt.

Vier Monatsvorräte Pampers Premium Protection Windeln zu gewinnen

Im Rahmen der Initiative verlosen Pampers für UNICEF und ClevereFrauen.de vier Monatsvorräte der Pampers Premium Protection Windel in Größe 4. Die drei einzigartigen, absorbierenden Kanäle der Pampers Premium Protection nehmen Feuchtigkeit schnell und zuverlässig auf und helfen, diese gleichmäßig zu verteilen – für bis zu 12 Stunden Trockenheit und einen perfekten Sitz der Windel. Mit Pampers bester Windel wird die empfindliche Babyhaut bestmöglich geschützt.

Wer in den Lostopf hüpfen möchte verrät uns hier:

1 Mit jedem Kauf einer Packung Pampers Windeln (ausgenommen Sleep & Play) unterstützt Procter & Gamble UNICEF im Kampf gegen Tetanus bei Neugeborenen mit € 0,078 [bzw. 0,084 CHF]. Dieser Betrag entspricht z. B. den Kosten einer Tetanus-Impfdosis oder unterstützt ihre Verteilung. Aktionszeitraum: Okt-Dez 2017. Weitere Informationen unter www.pampers.de oder www.unicef.de. UNICEF bevorzugt keine Marken oder Produkte.

2 Burkina Faso, Kambodscha, Kamerun, Elfenbeinküste, Äquatorialguinea, Gabun, Ghana, Guinea Bissau, Indonesien, Laos, Liberia, Madagaskar, Mauretanien, Myanmar, Niger, Osttimor, Senegal, Sierra Leone, Tansania, Uganda

3 Basierend auf der Child Health Epidemiology Reference Group (CHERG) von WHO und UNICEF (Lancet, Januar 2017)