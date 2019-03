Der größte Vorteil des Online-Glücksspiels ist, dass bequem von zu Hause aus, oder unterwegs auf mobilen Geräten, gespielt werden kann. Die Kosten und die Zeit, die benötigt werden, um in eine Spielbank oder ein herkömmliches Casino zu fahren entfallen, und eine formale Kleidung ist nicht erforderlich. Das Essen und Trinken, das während des Online-Glücksspiels konsumiert wird, kostet zu Hause vermutliche wesentlich weniger, als in einer schicken Spielbank zu bezahlen wäre. Und wenn das Spielen keinen Spaß macht, kann man einfach wieder aufhören.

Da Online-Casinos keine Grundstücks- und Gebäudekosten verursachen, benötigen sie viel kleinere Margen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Infolgedessen sind sie in der Lage, Glücksspiele mit viel höheren durchschnittlichen Renditen als Spielbanken anzubieten. Online-Glücksspielautomaten haben eine durchschnittliche Rendite von ca. 95 %, was in einem normalen Spielcasino nie möglich wäre. Zudem werden strategische Spiele angeboten, wie bestimmte Blackjack-Varianten, die in Spielbanken verboten sind.

Bei Online-Glücksspielen ist es möglich, auf mehrere Spiele gleichzeitig zu wetten und bestimmte Spiele, wie die Slotmaschinen, können auf Autoplay gespielt werden, d. h. der Spieler kann während des Spiels etwas anderes machen. Zu guter Letzt gibt es bei Online-Glücksspielen meist keine Zeitbegrenzung, d. h. man kann sich so viel Zeit lassen, wie man möchte, um Züge zu machen oder Wetten zu platzieren.

Der größte Nachteil von Online-Casinos besteht darin, dass sie nicht das Ambiente und den Glamour von Spielbanken bieten können