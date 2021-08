Dankeschön fürs Teilen:















Das Lernspiel „Rund um den Verkehr“ jetzt testen

In dem Lernspiel „Rund um den Verkehr“ begegnen Kinder zwischen fünf und neun Jahren lauter alltäglichen Verkehrssituationen. Was müssen sie auf dem Gehweg oder am Zebrastreifen beachten? Wie verhalten sie sich richtig am Bus oder mit dem Skateboard? Unterwegs in einer Stadt überlegen die Spieler anhand illustrierter Bildkarten, welches Verhalten jeweils richtig ist. Mit der Ampelscheibe können sie ihre Entscheidung selbst kontrollieren und das Gelernte in zwei lustigen Spielvarianten üben.

Und so steht nach jeder Ecke eine neue Entscheidung an: Ballspielen auf dem Gehweg oder in der Spielstraße? Die Hofausfahrt ignorieren oder aufpassen? Und wie lautet der Merkspruch, bevor man einen Zebrastreifen überquert?

Wer seine Ziele als Erster erreicht hat, gewinnt das Spiel. In der Profi-Variante kommt dafür zusätzlich ein Bus ins Spiel. Was jedoch jeder einzelne beim Spielen gewinnt, ist wertvolles Wissen, wie er oder sie sich sicher im Straßenverkehr verhält.

Rund um den Verkehr ist für zwei bis vier Kinder von fünf bis neun Jahren