OPC: Traubenkernextrakt für die Gesundheit und gegen die Alterung

Altern ist etwas, das jedem Menschen bevorsteht. Grundsätzlich ist das ja auch nicht negativ, denn nicht jedem wird das Erreichen eines fortgeschrittenen Alters vergönnt. Dennoch wünschen sich die meisten Frauen, dass man ihnen ihr Alter nicht auf den ersten Blick ansieht. Anti-Aging-Produkte gibt es daher auf dem Markt in einer umfangreichen Auswahl. Einige von ihnen enthalten OPC, auch als Traubenkernextrakt bekannt: Dieser Inhaltsstoff wirkt sich positiv auf die Gesundheit und die Zellenregeneration aus.

Welchen Einfluss hat OPC auf die Haut und die Zellalterung?

OPC gehört zu den Antioxidantien und hat in erster Linie eine Aufgabe: Das Bekämpfen freier Radikaler. Diese können schädlichen Einfluss auf die Gesundheit und vor allem auch auf das Hautbild nehmen, denn freie Radikale verhindern, dass sich die Zellen regenerieren können. Das Ergebnis sind zum Beispiel Falten, Hautrötungen und Trockenheit. Kommen Antioxidantien wie OPC zum Einsatz, werden die schädlichen Stoffe zuverlässig beseitigt, und die Zellen können sich besser regenerieren. Das führt letztendlich auch zu einem verbesserten und jüngeren Hautbild. Mittlerweile setzen viele Hersteller im Anti-Aging-Bereich auf die positive OPC Wirkung , die lange untersucht und wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Das Antioxidant ist auch als Traubenkernextrakt bekannt, da es in einer hohen Konzentration in Traubenkernen vorkommt. Darüber hinaus ist es aber auch in anderen Lebensmitteln enthalten, so zum Beispiel in dunkler Schokolade oder in Kakao . Es ist also möglich, OPC über die Nahrung oder alternativ mithilfe von Nahrungsergänzungsmitteln aufzunehmen.

Beim Kauf und der Einnahme von OPC auf Qualität und die richtige Dosierung achten