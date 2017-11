VertrÃ¤ge vergleichen: Bei der Suche nach dem passenden Handyvertrag und Anbieters…

Neues Handy? Unbedingt vorher die Vertragsangebote vergleichen!

Wer sich ein neues Smartphone kaufen möchte, welches viele Features und Funktionen beinhaltet, hat in der Regel zwei Möglichkeiten: Entweder er kauft das Gerät zum vollen Preis, und zwar ohne Vertrag und sucht sich separat einen Telekommunikationsprovider oder aber er schließt einen Handyvertrag ab, der sowohl das Gerät als auch alle Telekommunikationsleistungen wie z.B. Gesprächseinheiten, SMS-Versand sowie ein festgelegtes Datenvolumen für eine Internetverbindung integriert. Bei der letztgenannten Variante empfehlen Experten, vorab einen Vergleich der angebotenen Handyverträge zu machen und sich gleichzeitig darüber Gedanken zu machen, für welche Zwecke das neue Smartphone primär verwendet werden soll.

Verträge vergleichen lohnt sich

Da Handyverträge und die integrierten Leistungen etwas sehr Individuelles sind, ist es nicht ganz einfach zu beurteilen, ob ein Handyvertrag gut oder schlecht ist. Dies hängt auch immer vom Nutzungsverhalten des Handy-Besitzers ab. Jemand, der beispielsweise fast immer nur mobil im Internet unterwegs ist und kaum telefoniert, benötigt einen anderen Tarif als Vieltelefonierer, die ständig im privaten oder beruflichen Umfeld telefonieren müssen. Um den für sich besten Vertrag zu finden, kann man, nachdem man sich über seine eigenes Nutzungsverhalten im Klaren ist, auf Vergleichsportalen einen Vergleich der Vertragsangebote durchführen und sich gleichzeitig über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Vertragspartner und Anbieter informieren.

Nutzungsverhalten auswerten

Bei der Entscheidung hinsichtlich des passenden Handyvertrags und Anbieters ist es wichtig, das eigene Nutzungsverhalten in die Entscheidung mit einzubeziehen. Wenignutzer, die ihr Handy nur äußerst selten zum Telefonieren und SMS versenden nutzen, sollten eher eine Prepaidvariante wählen, als sich an ein Vertragsverhältnis zu binden. Für Normalnutzer eignen sich eher kostengünstige Laufzeitverträge, die einen gewissen Rahmen an Freiminuten und Frei-SMS beinhalten. Bei Vieltelefonierern hingegen, sind die zahlreichen Flatrate-Angebote der Netzbetreiber empfehlenswert, da hiermit viel Geld eingespart werden kann.

Kleinere Anbieter sind häufig günstiger

Bei der Auswahl eines geeigneten Handyvertrages kann sich der Verbraucher entscheiden, ob er einen Vertrag mit einem direkten Netzbetreiber wählt oder sich für kleinere Anbieter, den sogenannten Resellern entscheidet, die meist günstigere Konditionen anbieten. Allerdings müssen Kunden bei den Resellern häufig Abstriche in Bezug auf den Kundenservice und eventuellen Kulanzleistungen machen. Bei den bekannten Netzbetreibern müssen sich Kunden zudem entscheiden, ob sie für ihr Handy lieber einen Vertrag im D-Netz oder aber in die E-Netze haben wollen. Die Letzteren sind jedoch qualitativ eher schlechter zu bewerten, da die Leitungen auch nicht in allen Gegenden ausgebaut sind. Dafür sind diese aber auch deutlich günstiger als Verträge im D-Netz.

Fazit: Heutzutage kommt kaum noch jemand ohne den Mobilfunk im Alltag aus.

So gut wie jeder Mensch ist im Besitz eines Mobiltelefons, da ständige Erreichbarkeit im Privat- und Berufsumfeld nahezu eingefordert wird und sich dem niemand mehr wirklich entziehen kann. Da Mobiltelefonie jedoch mitunter ein nicht ganz günstiges Kommunikationsmittel sein kann und die Preise von Anbieter zu Anbieter zum Teil beträchtlich voneinander abweichen, sollten sich Verbraucher vor Vortragsabschluss genauestens ihr eigenes Nutzungsverhalten reflektieren und sich über die Konditionen informieren.