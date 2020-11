Gewinnspiel für Outdoor-Fans: So verfliegt die Langeweile wie im Flug

Gewinnt mit etwas Glück den ultimativen Outdoor-Spaß Stomp Rocket Dueling oder Stomp Rocket Ultra LED

Die Stomp Rocket® Raketen bietet großen Spaß für die ganze Familie, egal zu welcher Jahreszeit: im Garten, im Park, im Urlaub – einfach rausgehen und sich richtig austoben.

Einfach „mal in die Luft gehen” oder „Druck ablassen” ist bei Stomp Rocket wörtlich gemeint: Losrennen, abspringen, auf dem Kompressionskissen landen – und schon schießt die Rakete mit 100% selbst erzeugter Druckluft hoch in den Himmel. Wer sich richtig auspowern will, saust nach dem Start los und versucht die Rakete beim Landen zu fangen – super auch gemeinsam mit Freunden und Familie zu spielen.

Das Stomp Rocket Dueling Set ermöglicht Spaß für Zwei dank der zwei Kompressionskissen, die gleichzeitig gestompt werden können. Bei einer Raketen-Flughöhe von bis zu 60 m kann das Duell beginnen!

Stomp Rocket Ultra LED bietet auch bei trübem Wetter und im Dunklen Spaß im Freien! Mit LED-Raketen, die bis zu 30 m hoch fliegen, bietet diese Stomp Rocket Variante leuchtenden, umweltfreundlichen Silvester-Spaß auch in den Sperrzonen.

Wir verlosen unter euch je 5 Stomp Rocket Dueling und 5 Stomp Rocket Ultra LED Sets

Wer in den Lostopf hüpfen möchte :

1) Schreibt uns und schickt Fotos wie ihr eure Freizeit mit den Kindern draußen verbringt

2) Wird Abonnenten in unserer Instagram „Community“ oder hier unser „Fan“ oder folgt uns bei „Twitter“

Viel 🍀Glück wünschen wir euch. Das Gewinnspiel endet am 22.12.2020.