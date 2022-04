Robuste 🚒 und absolut außergewöhnliche 🚴‍♂️Fahrradtaschen 🚴‍♀️gewinnen👍

Der einzigartige Materialmix aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch und Gewebe aus recycelten PET-Flaschen machen Sam zur äußerst robusten und zugleich absolut außergewöhnlichen Fahrradtasche von Feuerwear

Mit bis zu 19 Liter Volumen Platz steckt „Sam“ so einiges ein. Dank einstellbarem Klickfix-System wird die Tasche mit Rolltop sicher an jedem Typ Rad mit Gepäckträger befestigt. Dezent vernähte Reflektorstreifen an Front und Seiten bieten bessere Sichtbarkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Kleine hilfreiche Tragegriffe sowie der verstellbare Umhängegurt kommen zum Einsatz, wenn das Rad abgestellt wird und der Weg zu Fuß weitergeht. Prüfaufdrucke und Einsatzspuren stammen von echten Feuerwehreinsätzen und machen jeden Alltagshelden Sam zum unverwechselbaren Fahrradtaschen-Unikat.

Übrigens: Im Lieferumfang ist eine extra Schutzhülle mit dabei, die bei Starkregen oder besonders matschigen Wegen zusätzlichen Schutz bietet. In einer kleinen Seitentasche mit Reißverschluss ist diese verstaut und schnell griffbereit. Die Fahrradtasche von Feuerwear gibt es in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz.

Wir verlosen unter euch drei Fahrradtaschen von Feuerwear im Gesamtwert von fast 600 Euro.

So kommt ihr in den Lostopf:

Ihr teilt das Gewinnspiel bei Facebook https://www.facebook.com/ClevereFrauen.de,

Instagram https://www.instagram.com/cleverefrauen.de/ oder Twitter https://twitter.com/ClevereFrauen.

Erledigt? Schreibt uns unten in Abschnitt „Kommentieren“ eure Facebook- und Instagram/Twitter-Namen und über welche Fahrradtasche ihr euch besonders freuen würdet.

lichen Dank fürs Mitmachen. Wir drücken euch die Daumen.

Das Gewinnspiel läuft bis Mitte Mai 2022.

