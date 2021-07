Gewinnspiel: 10 Tupperware Eco+ Sets gewinnen, für mehr Nachhaltigkeit in deinem Alltag

Dankeschön fürs Teilen:















Aus Shampooflaschen, Öl- und Spülmittelbeuteln, Käse-, Wurst- und Butterverpackungen werden die Tupperware Eco+ Produkte

Du kannst dir deinen Tag ohne einen Kaffee to go nicht vorstellen? Musst du auch nicht, denn Tupperware hat das umweltfreundliche Upgrade für deinen morgendlichen Genuss!

Bunt, praktisch und so hübsch anzusehen, dass auch gar nichts dagegen spricht, deinen neuen Wegbegleiter auch Zuhause mit deiner Lieblingskaffeespezialität wieder und wieder zu befüllen – und das in sämtlichen Variationen an heißen und kalten Getränken. Steige auf die wiederverwendbaren Eco+ Kaffeebecher um und genieße das gute Gefühl, etwas für die Umwelt zu tun.

Das Tupperware Eco+ Sortiment besteht aus Kunststoffsorten, die nicht recycelt werden können und daher auf Mülldeponien landen würden. Ein neuer, zertifizierter und lebensmittelechter Kunststoff, der aus Einwegverpackungen gewonnen wurde ist die Grundlage für die Tupperware Eco+ Produkte.

Kurzum: Mehrweg statt Einweg bekommt dank dieses Materials eine ganz neue Bedeutung.

Umweltverschmutzung, die Gesundheit der Weltmeere und der Schutz unserer Tierwelt gehen uns alle an. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie du mehr Nachhaltigkeit in deinen Alltag integrieren kannst!

Wir möchten dir den Umstieg auf nachhaltige Produkte so angenehm wie möglich gestalten. Hilf mit, den CO₂-Fußabdruck zu verkleinern, die Umwelt zu schonen, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ins Leben zu rufen und unsere Erde auch für zukünftige Generationen bewohnbar zu halten.

Wir verlosen unter euch 10 Eco+ Tupperwaresets, bestehend aus dem Eco+ Kaffeebecher, Eco+ Straws und der Eco+ Sandwichbox.

So kommt ihr in den Lostopf:

1) Schreibt uns, wie ihr mehr Nachhaltigkeit in euren Alltag integriert. Wie wollt ihr den CO₂-Fußabdruck verkleinern und die Umwelt schonen?

2) Ihr folgt uns und kommt in unsere Instagram „Community“ oder werdet unser Facebook- „Fan“

Erledigt? lichen Dank fürs Mitmachen, tollen Ideen und wir drücken euch die Daumen.

Das Gewinnspiel endet Mitte September 2021.