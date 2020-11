Geschicklichkeit, Teamgeist und ZahlenspaÃŸ sind bei dem Spiel von groÃŸer Bedeutung

Ein schönes und aufregendes Zahlen-Spiel für Kinder im 1. Schuljahr

Das Spiel war recht schnell aufgebaut und die Anleitung ist leicht verständlich und gut zu verstehen. Da unsere Tochter Laura (6 Jahre) noch nicht lesen kann, war für sie die Anleitung wenig verständlich. Anhand der verschiedenen Bilder konnte sie das Spiel recht einfach aufbauen, jedoch den Spielablauf konnte sie nicht verstehen.

Ziel des Spiels ist es gemeinsam den Elefanten, der von Affen auf die Palme gebracht wurde, über die Palme zum Springtuch Feld 20 bzw 100 zu balancieren.

Es müssen die Affen mit Hilfe von Rechenaufgaben auf der Palme gestellt werden, um das Gleichgewicht auf der Palme mit dem Elefanten zu halten. Dieser sollte nicht herunterfallen, denn dann ist das Spiel gemeinsam verloren.

Das Spiel habe ich mit meiner Tochter Laura 6 Jahre mehrfach getestet, aufgrund von Corona konnten wir es leider nur alleine und nicht mit anderen Kindern testen. Außerdem hat der Papa es mit ihr ausprobiert.

Das Spiel war jedes Mal zügig aufgebaut und anders im Spielverlauf . Der Elefant wird mittig platziert und schon geht es mit dem Balancieren los. Nach dem die ersten drei Karten für die Spieler verteilt wurden, setzt man den ersten Affen zu dem Elefanten auf die Palme. Danach überlegt man ob es sinnvoll ist den Elefanten zu verschieben. Danach ist der nächste an der Reihe, da man zusammen gegen die Palme spielt, kann man sich mit den anderen Spielern beraten was für ein Spielzug sinnvoll ist.

Es ist ziemlich wackelig und aufregend, wie die Palme die Affen und den Elefanten es hin und her bewegt. Das Spiel ist zu Ende, wenn der Elefant die Zahl 20 bzw 100 erreicht hat.

Für Kinder im ersten Schuljahr reicht es erst mal bis zu der Zahl 20 völlig aus. Es muss vor und zurück gerechnet werden, um verschiedene Spielzüge zu bekommen.

Als Fazit kann ich sagen, ein schönes und aufregendes Spiel für Kinder im 1. Schuljahr. Bei dem Spiel gibt es nur einen Gewinner oder Verlierer, so dass es nicht so schnell zu Enttäuschungen kommt. Ich würde das Spiel in jedem Fall für Grundschüler empfehlen, da es ein kurzes aber auch schönes Spiel mit Konzentration und Aufmerksamkeit ist.

Das Spiel Affenstarke Zahlen Bande ist vom Ravensburger Verlag und für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Es ist aus dem Jahr 2017 und kostet 14,99€.